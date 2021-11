Basta rinvii: un big Ubisoft è in fase Gold

Lo sviluppo di Rainbow Six Extraction è stato tutt’altro che semplice, con molteplici ritardi a partire dal reveal durante l’E3 2019 del nuovo gioco Ubisoft.

Tuttavia, sembra ora che lo sparatutto co-op sia finalmente entrato in fase Gold: ciò significa che lo sviluppo del gioco è ormai completato, in attesa che inizi a breve la distribuzione nei negozi virtuali e non.

Un destino, quello del nuovo Rainbow Six, che purtroppo non sembra ancora toccare anche un altro titolo Ubisoft previsto ora nel corso del prossimo anno.

Il mezzo flop dell’ultimo Ghost Recon ha infatti costretto la compagnia a rivedere i propri piani e pensare come rilanciare i propri franchise al meglio delle possibilità.

We’re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold!

See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD

— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021