Back to School: scopri le offerte sui prodotti per la scuola BIC

Non importa in quali anni siate cresciuti e in quali siate nati: qualsiasi sia la vostra età, infatti, tutti voi siete stati accompagnati nel vostro percorso di studi dalle penne BIC – un mito che sopravvive ancora oggi, e che si prepara ad affiancare anche gli studenti di oggi e di domani per il ritorno a scuola, ormai imminente. A tal proposito, vogliamo segnalarvi che il rivenditore Amazon sta proponendo sulle sue pagine delle promozioni dedicate proprio al celebre marchio di penne e pastelli, consentendovi così di rinnovare le vostre dotazioni prima di immergervi nuovamente tra libri e quaderni.

Come nello stile classico di BIC, c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra novità e grandi classici: l’intramontabile è senza dubbio BIC Cristal, la penna biro per eccellenza e la più venduta al mondo, proposta in uno speciale cofanetto da 20 pezzi nelle colorazioni blu, rosso, verde e nero – una soluzione ideale per chi, prendendo appunti, evidenzia i dettagli dei suoi testi con colori diversi. Le punte da 1mm sono ideali per una scrittura rapida e confortevole, mentre il corpo trasparente consente di sapere in qualsiasi momento quanto inchiostro avete ancora a disposizione, prima di passare alla prossima BIC del pacchetto.

Se, invece, non siete tipi da appunti colorati, vi raccomandiamo lo sconto sul cofanetto da ben 50 penne BIC Cristal, rigorosamente in colorazione nera: le caratteristiche sono le medesime dell’altra variante, con capacità di scrittura della punta che arriva a una media di 3km. E se non è il nero il colore con cui prendete gli appunti, niente paura: lo stesso cofanetto è disponibile anche in blu, rosso e verde, ma sempre rigorosamente monocromo.

Di seguito, vi segnaliamo la nostra selezione dei migliori sconti sui prodotti BIC proposti da Amazon, per aiutarvi a prepararvi al ritorno a scuola. A tal proposito, avete già dato un’occhiata alla nostra selezione dei migliori diari e dei migliori zaini scuola?

