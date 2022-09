Avete problemi a superare una sezione di gioco? PlayStation ha la soluzione per voi

Nonostante i videogiochi odierni siano decisamente più semplici e ricchi di aiuti rispetto a quelli di inizio anni 2000, presto gli utenti di PlayStation potranno chiedere ad altri giocatori di completare sezioni particolarmente difficili al posto loro.

Tutti i possessori di PS5 (sebbene la disponibilità su rivenditori come Amazon è ancora scarsa) potrebbero infatti a breve ricevere una feature davvero molto particolare.

PlayStation potrebbe infatti essere al lavoro su un nuovo sistema che consentirebbe ad altri giocatori di intervenire per completare sezioni e missioni difficili all’interno di un gioco.

Come riportato da Game Rant, si tratterebbe infatti di un’aggiunta atta a venire incontro ai giocatori dotati di scarsa pazienza o doti manuali rivolte verso il basso.

PlayStation potrebbe voler rendere alcune sezioni dei giochi più facili per i giocatori, permettendo a un amico o a un altro utente di completarle al posto loro.

La difficoltà nei giochi è infatti spesso un argomento molto dibattuto: alcuni ritengono che ogni gioco debba avere modalità facili e difficili per consentire una maggiore accessibilità.

Altri sostengono invece che ogni gioco debba avere il proprio livello di sfida e che forzare una modalità facile in un titolo ne abbassi giocoforza la qualità.

I fan di titoli FromSoftware come Dark Souls e Elden Ring sono stati al centro di dibattiti sulla difficoltà per quasi un decennio, discussioni che non accennano a fermarsi.

Sony starebbe quindi lavorando a un modo per rendere i giochi per PlayStation potenzialmente meno difficili e più accessibili, come dimostra una nuova domanda di brevetto depositata dall’azienda. Questo brevetto consentirebbe a un utente di chiedere aiuto a un altro giocatore, il quale potrebbe così intervenire in un punto specifico del gioco.

Verranno create alcune istantanee, simili a checkpoint, che designano momenti specifici in cui l’utente secondario può entrare nel gioco dell’altro.

Questo nuovo brevetto viene descritto da Sony come una forma di “interazione di gioco” e, anche se sarebbe interessante vedere un giocatore in grado di evocare un amico o un estraneo per aiutarlo in una missione, si tratta di una cosa già vista proprio in titoli come Elden Ring, ad esempio, in quanto i giocatori possono utilizzare sia altri giocatori che l’IA contro alcuni boss e in aree specifiche.

Oltre a questo brevetto di Sony, un altro aspetto che potrebbe aumentare l’accessibilità per i giocatori è un sistema di comunicazioni attraverso il feedback aptico nei controller DualSense, che consentirebbe anche di inviare semplici messaggi a un utente. Staremo a vedere se queste idee sulla carta diverranno presto realtà.

