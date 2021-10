Assassin’s Creed Valhalla, un leak svela la terza (grande) espansione

Ubisoft ha confermato che con Assassin’s Creed Valhalla proporrà sempre nuovi contenuti ed espansioni, alcune delle quali rilasciate anche in forma del tutto gratuite.

L’avventura di Eivor non sembra infatti volersi fermare, vista anche l’enorme popolarità acquisita nel corso dei mesi, sin dal lancio del gioco nei negozi.

Solo ieri infatti il publisher d’oltralpe ha pubblicato online l’espansione Viking Age Discovery Tour di Assassin’s Creed Valhalla, davvero molto importante ai fini “educativi” dell’esperienza.

Senza contare che poche settimane fa ’ultimo capitolo della serie ha visto l’aggiunta di un nuovo livello di difficoltà Nightmare, davvero molto impegnativo anche per i giocatori più smaliziati.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, sembra che la terza grande espansione di Assassin’s Creed Valhalla sia in dirittura d’arrivo e che questa abbia del resto anche un titolo ufficiale: Dawn of Ragnarok.

Se il nome sarà confermato, il DLC sarà incentrato sulla versione Ubisoft del leggendario Ragnarok, l’evento mitico al centro anche dell’attesissimo God of War Ragnarok. Ma non solo: sembra che la vociferata espansione sarà ambientata a Svartalfheim.

L’anticipazione proviene dal noto dataminer j0nathan, il quale avrebbe scoperto riferimenti al regno di Muspelheim nel terzo DLC di Assassin’s Creed Valhalla ad aprile.

Stando al leaker, le forze della regione si stanno preparando per invadere Svartalfheim, tanto che questo conflitto sarà di fatto uno degli eventi che precederanno il Ragnarok di Assassin’s Creed Valhalla.

Se il rumor si rivelerà veritiero, sembra che Eivor otterrà alcune abilità decisamente mitiche, tra cui l’invisibilità temporanea, una sorta di potere legato all’elemento ghiaccio e infine un’abilità che permetterà di riportare indietro un alleato caduto.

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte dello sviluppatore, la quale potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo in ogni caso che Ubisoft starebbe infatti pianificando da tempo il rilascio di nuovi DLC ed espansioni di Valhalla, anche gratis.

Ma non solo: avete letto anche che il publisher francese avrebbe in lavorazione un nuovo capitolo ufficiale di Splinter Cell, pronto al reveal durante il prossimo anno?

