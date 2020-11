Assassin’s Creed Valhalla, spunta un video leak con i primi 15 minuti

Manca ancora qualche giorno al debutto ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla e, in attesa del lancio, è spuntato online un video che mostra i primi quindici minuti del gioco.

È stato condiviso online dal canale conosciuto come ThePapiGfunk Plays e mostra i primi momenti in compagnia di Valhalla: lo trovate di seguito ed è probabile che sarà rimosso a breve.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla vi consentirà di vestire i panni di Eivor, un condottiero e guerriero vichingo che cercherà di guidare il suo popolo nell’insediare in Regno Unito. Il cammino dei norreni sarà però irto di pericoli e si intreccerà all credo degli Assassini che dà nome al gioco, con Eivor che dovrà unire questa natura a quella di guerriero e leader scandinavo.

Tra le meccaniche del gioco, che sarà open world, troveremo la possibilità di eseguire dei raid e delle razzie, ma anche quella di costruire e personalizzare il proprio insediamento, dove ci si potrà intrattenere con attività secondarie e mini-giochi. Per tutti i dettagli fate riferimento alla nostra video anteprima.

Assassin’s Creed Valhalla uscirà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X. Al lancio della console, il 19 novembre, sarà anche su PlayStation 5. Avete già letto che sulla console next-gen di Sony girerà in 4K e 60 fps in upscaling?