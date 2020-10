Assassin’s Creed Valhalla girerà a 4K (upscalati) e 60 fps su PS5, alla fine

Quando, nei giorni scorsi, Ubisoft ha pubblicato quelle che saranno le performance dei suoi videogiochi su next-gen, si sono generate discussioni relative ad Assassin’s Creed Valhalla, perché nel caso di Xbox Series X veniva riferito che avrebbe avuto prestazioni in 4K a 60 fps, mentre per PlayStation 5 si parlava di 4K e 60 fps. Un modo di evidenziare i due tetti massimi, senza però indicarli come contemporanei?

I colleghi del sito DualShockers si sono messi in contatto con un portavoce Ubisoft, che ha definitivamente risolto la questione, facendo sapere che il titolo dedicato agli Assassini girerà in 4K e 60 fps anche su PlayStation 5, anche se in upscaling (ossia non in 4K nativi).

Nella nota inviata al sito leggiamo:

Posso confermare che Assassin’s Creed Valhalla gira a 4K e 60 fps su PlayStation 5 (upscalato a 4K).

Vi ricordiamo che l’appuntamento con il titolo è fissato per il prossimo 10 novembre e potrà essere giocato da subito anche sulle console next-gen. Il titolo vi metterà nei panni di Eivor, un condottiero norreno chiamato a conquistare i territori inglesi per dare una nuova casa al suo popolo. Come è lecito aspettarsi, però, i padroni di casa non saranno molto felici dell’invasione dei vichinghi, motivo per cui dovrete farvi strada a modo vostro.

Per ogni ulteriore dettaglio sull’esperienza di gioco non perdete di vista la video anteprima.