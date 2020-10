In Assassin’s Creed Valhalla dovrete davvero costruire il vostro insediamento, casa per casa

Fin da quando Ubisoft ha annunciato il suo Assassin’s Creed Valhalla, ha sempre messo in chiaro che una meccanica avrebbe avuto particolare profondità, anche perché legata direttamente all’aspetto diegetico del gioco: quella dell’insediamento.

L’Eivor di cui vestirete i panni, infatti, avrà lasciato la Scandinavia in cerca di una nuova casa nella Sassonia, e sarà qui che dovremo costruire il nostro insediamento. E con “costruire” Ubisoft lo intende letteralmente. Come rivelato dai colleghi britannici di Eurogamer.net, infatti, il gioco ci permetterà di far sviluppare nel dettaglio il nostro insediamento, che si chiamerà Ravensthorpe.

Negli insediamenti di Assassin's Creed Valhalla potremo anche coccolare gli animali domestici

Se un tempo, insomma, ci divertivamo a dare nuovo lustro a Monteriggioni e a Villa Auditore, ora potrete arraffare risorse per costruire nuove baracche e case nella vostra Ravensthorpe. Tra i locali ci sarà anche una “stanza di guerra” in cui deciderete i prossimi raid da operare: sarà proprio con questi raid che potrete ottenere le suddette risorse, facendo sviluppare ulteriormente l’insediamento del vostro popolo.

Viene anche anticipato che all’interno di Ravensthorpe, in Valhalla, troverete dei venditori che vi consentiranno di avere diversi contenuti, come delle cavalcature e personalizzazioni annesse, o una valanga di tatuaggi per il vostro personalissimo Eivor. Tuttavia, più svilupperete l’insediamento, fino al livello 6, che è il massimo, maggiori saranno le possibilità che potrete vivere al suo interno, tra commercianti (come quello a cui vendere pesci o animali che cacciate) e attrazioni come il birrificio.

La meccanica, insomma, si promette particolarmente profonda e darà ulteriore longevità al gioco, che si promette generoso. Scopriremo quanto Eivor avrà da offrirci nel complesso il prossimo 10 novembre, quando Assassin’s Creed Valhalla esordirà su PC, PS4, Xbox One, Stadia, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5.