Assassin’s Creed Valhalla è così bello che un nuovo film ne ha “rubato” un pezzo

Assassin’s Creed Valhalla si è rivelato indubbiamente uno dei videogiochi più ambiziosi e di maggior successo degli ultimi anni, ma che ha dimostrato una cura tale da essere riuscito perfino a influenzare la produzione di uno dei film più attesi in uscita.

C’è stato infatti un aspetto in particolare del gameplay di Assassin’s Creed Valhalla (potete recuperarlo in offerta su Amazon) che ha convinto così tanto i produttori di una nuova pellicola cinematografica da spingerli a «rubarne» un pezzo per la loro nuova produzione.

Il nuovo film Prey, quinto capitolo in uscita della celebre saga Predator, vedrà infatti il contributo della compositrice Sarah Schachner, il cui lavoro nell’ultima avventura vichinga di casa Ubisoft ha convinto particolarmente il regista.

È stato proprio il regista stesso ad ammettere il tutto ai propri follower, confermando come ormai il cinema guardi sempre più con attenzione al mercato videoludico per il proprio futuro (via Dexerto).

Dan Trachtenberg ha infatti confessato di aver scoperto la talentuosa compositrice proprio durante una partita nell’open world tripla-A, rimanendone particolarmente colpito soprattutto per la sua colonna sonora:

When we were prepping the movie in Calgary I was playing AC Valhalla and was like “well this music is insanely beautiful. Who did this?” The answer is Sarah Schachner. You will be listening to her lots in the future I promise… https://t.co/nrp7Sk7HAS

— Dan Trachtenberg (@DannyTRS) August 2, 2022