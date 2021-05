Assassin’s Creed Valhalla, l’inaspettata soluzione di un puzzle è… un vaso

Sebbene uno degli aspetti più divertenti di Assassin’s Creed Valhalla siano i feroci combattimenti, qualche volta i giocatori dovranno impegnarsi a risolvere qualche enigma.

Un fan ha però scoperto un trucco decisamente insolito per il puzzle di Valhalla in cui è necessario accatastare le pietre, in grado di rendere il procedimento molto più semplice ed immediato.

Gli appassionati stanno continuando a scoprire dettagli molto interessanti: per esempio potremo continuare a giocare all’Orlog da ubriachi, il che lo renderà molto più divertente.

Non solo: i fan sono riusciti a tradurre anche la lingua della Vinlandia, svelando dunque i dialoghi dei nativi americani presenti nel gioco.

Un modo insolito di risolvere il puzzle di Assassin's Creed Valhalla.

Come riportato da Kotaku, se avete difficoltà a risolvere il puzzle in cui dovrete accatastare pietre, basterà che vi siate portati dietro… un barattolo d’olio.

L’utente Reddit LN404 ha infatti scoperto che utilizzando un vaso d’olio è possibile posizionare sopra di esso facilmente i sassi che è necessario accatastare, rimuovendo gran parte della frustrazione legata al puzzle.

Il giocatore ha anche catturato una clip video che mostra l’intero processo, condividendola sul forum dedicato ad Assassin’s Creed Valhalla: potete osservarlo nel dettaglio qui sotto.

Sorprendentemente, il barattolo si è dimostrato essere una base d’appoggio utilissima per riuscire ad accatastare facilmente le pietre e completare il puzzle.

Nel caso non doveste trovare nella zona del puzzle questi particolari oggetti, potreste provare ad improvvisare utilizzando altri oggetti dello scenario, tra le cui opzioni segnaliamo la possibilità di sfruttare i cadaveri dei vostri nemici.

Sicuramente si tratta di un trucco non intenzionale, che resta comunque una scoperta utilissima, e divertente, per superare questi enigmi ritenuti fastidiosi da molti giocatori.

Recentemente, Ubisoft ha rivelato che avrebbe rilasciato molti meno aggiornamenti, ma curati meglio, al fine di evitare maggiormente problemi e bug.

Tuttavia, poco dopo queste dichiarazioni, è stato necessario intervenire con un hotfix relativo ad un errore comparso nella prima espansione del titolo.

Il DLC L’Ira dei Druidi ha introdotto un nemico dalle sembianze molto familiari per i fan di The Witcher 3, i cui sviluppatori hanno deciso di scherzarci su.