Assassin’s Creed Valhalla, l’Orlog da ubriachi “è molto più divertente”

Assassin’s Creed Valhalla ha condotto i giocatori nel mondo norreno, per la gioia di tutti i fan che da tempo aspettavano un setting narrativo del genere. Il nuovo capitolo della saga è ricco di dettagli da scoprire, e adesso qualcuno si è imbattuto in un curioso avvenimento relativo all’alcol (e all’Orlog).

L’avventura di Eivor ha conquistato gran parte della community grazie al fascino dei personaggi e alla profondità delle dinamiche del nuovo corso GDR, intrapreso a partire dalla pubblicazione di Odyssey.

Se vi siete sempre chiesti cosa dicessero gli abitanti della zona settentrionale dell’attuale Nord America, è arrivato il momento di togliervi questa curiosità: l’impegno dei fan, stavolta supportati da un gruppo di professionisti, ha consentito di tradurre la lingua della Vinlandia.

Ubisoft è sempre attenta a garantire un’esperienza di primo livello, specialmente quando si tratta di un franchise così rilevante, e la recente risoluzione di un bug che impediva di proseguire nella storia a causa della sparizione di un personaggio non fa che dimostrarlo.

I giocatori avranno ormai imparato come padroneggiare l’Orlog, il gioco di dadi che mette alla prova le nostri doti strategiche (e la nostra fortuna) consentendoci di sconfiggere il nostro rivale eliminando le pietre che costituiscono i suoi parametri vitali.

I dadi possiedono alcune caratteristiche di attacco e difesa, contraddistinte dai simboli riportati sulle facce, che ci consentiranno di ferire il nemico o difenderci dai suoi attacchi.

Un utente di Reddit particolarmente dedito all’alcol (solo nel gioco, si spera) si è chiesto cosa succederebbe presentandosi a una partita di Orlog completamente ubriachi.

La risposta è visibile nel seguente post del giocatore, che ha voluto condividere la sua scoperta con la community:

«Ho appena scoperto che giocando a Orlog da ubriachi, l’ubriachezza non scomparirà. Il tavolo assumerà una forma ondulata e rimarrà tale finché non torneremo sobri».

Le forme sinuose del tavolo e gli effetti dell’alcol potrebbero quindi impedirci di concentrarci a dovere, causando una rovinosa sconfitta.

Il videogiocatore è rimasto soddisfatto della scoperta, che ha reputato un vero e proprio «tocco di classe».

Il commento di un fan in risposta a quanto evidenziato la dice lunga sul parere della community. Polygonic ha infatti aggiunto che «l’Orlog da ubriachi è molto più divertente».

Se, in seguito a una gara di bevute, avrete intenzione di distrarvi con il gioco di dadi, pensateci due volte prima di sedervi al tavolo: il vostro avversario potrebbe avere qualche possibilità in più di vincere approfittando del vostro status.

Si tratta di una dinamica indubbiamente realistica, che ci consentirà di vivere le gesta di Eivor con un grado di immersione ancora maggiore.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla ha appena ricevuto un nuovo DLC, L‘Ira dei Druidi: se l’Irlanda vi affascina ma non avete ancora avuto modo di provare il contenuto aggiuntivo, potete iniziare a sognare leggendo la nostra recensione.

Nell’espansione è stato aggiunto un nuovo nemico, davvero molto simile ai Leshen di The Witcher. Il dettaglio non è sfuggito a CD Projekt, che ha commentato il look dell’antagonista con un tweet non privo di una buona dose di ironia.

Nel mentre, Ubisoft ha svelato i piani per il futuro della saga, confermando che l’ultimo capitolo ha rappresentato un enorme successo per l’IP di Assassin’s Creed e per la compagnia stessa, grazie al miglior lancio di sempre.