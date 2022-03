Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba di Ragnarok, i giocatori lamentano i primi problemi

Assassin’s Creed Valhalla ha da poco ottenuto un nuovo corposo DLC ricco di contenuti: L’Alba di Ragnarok.

L’espansione porterà il nostro protagonista nei panni del padre di tutti, Odino, ad esplorare sempre di più i meandri della mitologia norrena di cui abbiamo già avuto un assaggio nel gioco base.

Vi abbiamo parlato del nuovo DLC di Valhalla nella nostra recensione approfondita, che mette in risalto luci e ombre di questo nuovo prodotto targato Ubisoft.

A quanto pare, tuttavia, già alcuni giocatori stanno avendo dei problemi con l’espansione, in particolare con il The Twilight Pack, contenente cinque pezzi di armatura, una speciale ascia a due mani, una skin per il corvo e una per la cavalcatura.

Il pacchetto Twilight è disponibile per tutti coloro che hanno preordinato l’espansione L’Alba di Ragnarok, e gli oggetti al suo interno sono riconoscibile da alcuni dettagli particolari dalle sfumature rosso/arancioni.

Il design del contenuto del pack è fatto proprio per ricordare Muspelheim, il regno dimora dei Giganti del fuoco e del loro capo, il temibile Surtr, che incontreremo nell’avventura.

Un utente Reddit, TheQwon_, ha postato un’immagine di Odino che indossa l’armature del pacchetto, ma questa risulta visibilmente più scura di come dovrebbe essere, come fosse roccia vulcanica priva dei bagliori rossi provenienti dalla lava.

Oltre ai problemi di natura estetica, alcuni giocatori stanno riscontrando delle criticità nel DLC legate a crash improvvisi dell’applicazione, impossibilità di accedere ai nuovi contenuti e, addirittura, alcuni riferiscono di non riuscire ad aprire il gioco una volta acquistata l’espansione (via Gamerant).

Alcune di queste lamentele sono già state visionate da Ubisoft, che ha risposto prontamente ai tweet di lamentela da parte del pubblico.

The Dawn of Ragnarok addon is installed but there is no sign of the Twilight pack that was part if the pre order on the list.

