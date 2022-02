Assassin’s Creed Valhalla gratis su PS5 per un periodo limitato, da adesso!

Assassin’s Creed Valhalla è uno dei giochi più importanti di Ubisoft degli ultimi anni, un successo oltre ogni aspettativa.

L’ultimo capitolo della saga di Ubisoft ha riscontrato il favore del pubblico in maniera imponente, a dimostrazione che il cambio di formula attuato tempo fa è efficace.

Considerato che si tratta di un titolo single player, Valhalla è riuscito a fare incassare al publisher francofono delle cifre spropositate, fuori norma per un titolo del genere.

Di recente, poi, è arrivato un aggiornamento molto importante e atteso. Se non eravate informati, qui potete trovare tutte le novità che saranno introdotte.

Nonostante Valhalla sia stato molto venduto, e presumibilmente tantissimi giocatori l’hanno già provato, c’è sicuramente qualcuno che non l’ha ancora fatto.

Per tutti quelli che volevano provare l’ultimo capitolo della saga Ubisoft c’è una bella notizia: Assassin’s Creed Valhalla sarà gratis.

Ovviamente per un periodo limitato, su PlayStation 5 e PlayStation 4. Ma, nel caso decidiate poi di acquistarlo, tutti i progressi fatto saranno trasferibili nella versione definitiva del gioco.

Come riporta PushSquare, Valhalla è gratis da adesso fino al 28 febbraio prossimo. Un weekend per vedere se calarvi nei panni di Eivor è quello che fa per voi.

Certo nel weekend in cui esce Elden Ring forse non è un’idea molto saggia. Magari, proprio perché è gratis, qualcuno deciderà di preferire l’avventura vichinga di Ubisoft al brutale soulslike di From Software.

Il quale, grazie alle sue votazioni, ha raggiunto anche Breath of the Wild ed è diventato ufficialmente uno dei migliori giochi di sempre secondo Metacritic.

Ma il tempismo potrebbe essere più buono del previsto per Valhalla, proprio ora che sta per arrivare l’espansione più importante di sempre.

E chissà quali direzioni prenderà il franchise, ora che Ubisoft si è espressa definitivamente sull’esistenza del presunto Assassin’s Creed Rift.