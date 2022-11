Assassin’s Creed Valhalla, arriva gratis «L’ultimo capitolo»: ecco la data ufficiale

Il supporto per Assassin’s Creed Valhalla sta per terminare ufficialmente con un nuovo grande regalo: Ubisoft ha infatti svelato maggiori dettagli su «L’ultimo capitolo», il contenuto aggiuntivo che chiuderà ufficialmente la storia di Eivor.

Dato che per la celebre serie sono previsti tanti nuovi capitoli, per gli sviluppatori è arrivato il momento di chiudere il cerchio con quello che rappresenta un interessante regalo d’addio, dato che non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo e richiederà il solo possesso di una copia base di AC Valhalla (lo trovate in offerta per il Black Friday su Amazon).

Come già svelato dalla stessa Ubisoft, L’ultimo capitolo sarà infatti un DLC completamente gratuito, così da permettere ai fan di Eivor di dire ufficialmente addio prima di passare a nuove grandi avventure.

Il publisher ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo comunicato ufficiale per svelare non solo alcuni nuovi dettagli su questo DLC, ma anche per svelare la data d’uscita ufficiale: non ci sarà alcun rinvio ed uscirà il 6 dicembre 2022, mantenendo dunque la promessa per il lancio entro il prossimo anno.

Ubisoft ha confermato che l’aggiornamento chiuderà ufficialmente il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla durato due anni, lasciando poi ai giocatori qualche piccolo dettaglio su cosa aspettarsi per questa nuova avventura:

«L’aggiornamento del gioco 1.6.2 includerà nuovi contenuti davvero emozionanti, tra cui L’ultimo capitolo, un finale intimo e toccante per la saga di Eivor. L’epilogo scioglierà alcuni dei nodi rimasti nella trama, sarà la degna conclusione a tutto il tempo che hai trascorso insieme al clan del Corvo!»

Per poter iniziare ad affrontare L’ultimo capitolo fin dal giorno stesso dell’uscita, sarà necessario che i fan abbiano già svolto alcune attività fondamentali, che vi riepilogheremo di seguito:

Completa la storia principale, avviando trattative con tutti i territori dell’Inghilterra

Completa le storie mitologiche di Asgard e di Jotunheim

Potenzia il tuo insediamento fino al livello 5 e costruisci le caserme dei Vichinghi di Jomsborg

Elimina tutti i bersagli dell’Ordine degli Antichi e scopri l’identità del capo

Assicuratevi dunque di essere in possesso di tutti i pre-requisiti e segnatevi sul calendario il 6 dicembre 2022, giornata in cui potremo ufficialmente scoprire come si concluderà la storia di Eivor e del clan del Corvo.

Sfortunatamente, la fine del supporto significa anche che il New Game+ non arriverà mai su Valhalla: nello stesso comunicato Ubisoft ha infatti chiarito che il gioco era «troppo complesso» per ricompensare adeguatamente chi voleva ricominciare da capo.

In ogni caso, l’avventura di Assassin’s Creed si può considerare senza alcun dubbio un grandissimo successo: oltre 20 milioni di giocatori hanno infatti deciso di diventare vichinghi con l’ultimo capitolo della saga.