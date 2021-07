Assassin’s Creed e Ubisoft perdono un pezzo di storia dopo 16 anni

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo della saga Ubisoft, una saga che ha ormai fatto breccia nel cuore dei giocatori da diversi anni, grazie a uno staff di programmatori e artisti di tutto rispetto.

L’avventura di Eivor è solo l’ultimo tassello di una serie che nel corso dei vari capitoli ha sempre offerto tanto, anche dal punto di vista visivo.

Incluso il fatto che tante novità arriveranno durante tutto l’Anno 2, una valanga di contenuti speciali a tema che espanderanno Valhalla in ogni suo aspetto.

Senza dimenticare ovviamente anche il prossimo Assassin’s Creed Infinity, il nuovo capitolo di cui Ubisft ha parlato nello specifico proprio durante la giornata di ieri.

Ora, un altro membro storico del team ha deciso di lasciare la compagnia: stiamo parlando di Raphael Lacoste, l’art director del franchise.

Lacoste ha annunciato oggi che lascerà l’azienda dopo “8 assassini e 16 anni”, ringraziando Ubisoft per il suo tempo e la sua esperienza (via Game Rant).

Al momento non sono state rivelate le motivazioni dell’addio, sebbene l’artista abbia lasciato vagamente intendere di avere altri progetti, magari dedicandosi a qualcosa di completamente diverso.

Good morning all,

It is not without emotions I have to tell you that after 8 assassins, 16 years at Ubisoft I have decided to set sails on new adventures and challenges. 1/3 pic.twitter.com/ZynG1pXoK9

— Raphael Lacoste (@raphaellacoste) July 21, 2021