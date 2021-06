Assassin’s Creed Unity, giocatori scoprono un dettaglio 7 anni dopo

A distanza di quasi 7 anni, i giocatori di Assassin’s Creed Unity hanno scoperto un nuovo dettaglio che era sfuggito loro.

Sono in tanti ad aver condiviso su Reddit la propria esperienza riguardo ad uno dei più discussi capitoli del franchise.

Gran parte degli utenti si è forse persa nel mare di critiche che piovvero al primo vero e proprio capitolo next-gen della saga.

E questo potrebbe aver indotto, in un certo senso, a sottovalutare la portata dell’action adventure di Ubisoft, che non a caso sta venendo rivalutato e non poco di recente.

Rende bene l’idea in tal senso il fatto che questo giocatore, assecondato da molti altri, abbia fatto sapere di aver scoperto una chicca nel gameplay soltanto un mese fa.

In pratica, il fan ha raccontato di aver scoperto che Arno può ricaricare la sua arma manualmente premendo L3, la levetta sinistra sul controller PlayStation.

La notizia l’ha colto di sorpresa perché arrivava da Syndicate, dove invece L3 viene usato per richiamare l’aquila ed esplorare in giro.

Insomma, una bella sorpresa per un gioco che è tornato in voga per aver dato una mano nella ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame devastata qualche tempo fa da un incendio.