Assassin’s Creed, come fosse uscito su PS1, è affascinante

Assassin’s Creed è una serie che non ha certo bisogno di presentazioni, visto il numero di capitoli disponibili da tempo su ogni piattaforma esistente.

La saga dedicata degli assassini (potete acquistare l’ultimo capitolo, Valhalla, a un prezzo speciale su Amazon) hanno imparato con gli anni ad apprezzare – non senza qualche critica – il franchise Ubisoft.

Non è la prima volta in ogni caso che i fan si dilettano a dare vita a dei progetti no-profit davvero molto interessanti, come la versione in Unreal Engine 5 di un presunto nuovo capitolo.

Tempo fa, però, qualcuno si è dilettato a creare dal nulla una versione PSOne del primissimo Assassin’s Creed, per un risultato realmente sorprendente.

L’utente 98Demake ha infatti realizzato un’edizione a 32-bit dell’avventura di Altair, ma come fosse uscita sulla prima e indimenticabile PlayStation uscita a fine anni ’90.

Il video che trovate poco sopra mostra infatti il gioco in movimento, con tanto di schermata iniziale a tema, e addirittura una custodia che sembra in tutto e per tutto simile a quelle dei giochi del 1998.

Poco sotto, trovate il filmato in questione:

