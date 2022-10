Assassin’s Creed 2 Remake è il sogno dei fan, ed è davvero next-gen

La saga di Assassin’s Creed è diventata celebre con gli anni, con alcuni episodi in grado di lasciare il segno più degli altri: uno di questi è sicuramente il leggendario Assassin’s Creed 2.

Nonostante l’avventura di Eivor con il più recente Assassin’s Creed Valhalla (che trovate su Amazon) abbia portato la serie verso nuove vette, le avventure di Ezio Auditore hanno un posto speciale nel cuore dei fan.

E se qualcuno è tornato a parlare della prima avventura di Ezio, sottolineando come il gioco sia invecchiato piuttosto male, c’è invece chi ancora ne decanta le lodi.

Come riportato da DSO Gaming, infatti, un fan ha deciso di realizzare un fan remake di AC2, portando il gioco nello splendore della next-gen.

L’ormai noto TeaserPlay ha pubblicato un nuovo video che mostra come potrebbe apparire un remake di Assassin’s Creed 2 in Unreal Engine 5.

In questo video, lo YouTuber ha utilizzato Lumen, Nanite, Ray Tracing e Metahuman per fornire una rivisitazione in qualche modo moderna di questo capitolo classico della saga di AC.

L’obiettivo principale di questo video sono, ovviamente, le ambientazioni. Fortunatamente, le location sono infatti del tutto simili a quelle di AC2, sebbene ci siano anche alcune aggiunte interessanti, come la macchina volante di Leonardo da Vinci.

D’altro canto, le animazioni facciali di Ezio appaiono mediocri, così come le sue animazioni di camminata appaiono un po’ scattose (questo problema riguarda tutti i fan video ricreati da TeaserPlay).

Vero anche che, trattandosi di un semplice concept trailer realizzato senza scopo di lucro, lamentarsene troppo sarebbe altrettanto sbagliato.

Restando in tema, mesi fa qualcuno aveva deciso di rispolverare la prima avventura dell’assassino che ha dato il là al brand, ossia Altair, nello splendore dell’altissima definizione.

Infine, se volete sapere come se la cava il ritorno di Ezio Auditore su console Nintendo Switch, recuperate la nostra recensione della collection da poco disponibile.