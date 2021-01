Assassin’s Creed salterà (pare) il 2021: quando uscirà il nuovo capitolo?

Il lancio di Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo della fortunata serie Ubisoft – ha sicuramente convinto a dovere sia il pubblico che la critica, considerando che la casa transalpina sta pianificando i prossimi contenuti previsti nel pass stagionale (tra cui il rilascio di nuovi DLC e pacchetti di espansione).

Nel corso degli anni abbiamo più volte testimoniato che la pubblicazione dei vari capitoli è a cadenza biennale (o annuale in talune eccezioni). Solo una volta Ubisoft decise di raddoppiare la sua offerta, più precisamente con l’uscita di Rogue e Unity (entrambi apparsi nel 2014).

Ora, cosa ci riserva il futuro del franchise di Assassin’s Creed? Ad anticipare qualcosa sul nuovo capitolo ci pensano due youtuber particolarmente noti in Olanda e Francia, i quali avrebbero anticipato che il prossimo capitolo della serie non uscirà nel 2021.

“Primo quarto del 2022“ è la finestra di lancio anticipata in queste ore via Twitter, cosa questa che metterebbe l’animo in pace dei fan che aspettano ardentemente un seguito di Valhalla. Nonostante ciò, va detto che Ubisoft potrebbe decidere di far ripartire la saga di Prince of Persia, magari assegnandoli lo slot di fine anno precedentemente rivolto ad Assassin’s Creed. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni che al momento non trovano conferma ufficiale.

Nel mentre, non dimenticate che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake arriverà su PS4, Xbox One, PC, uPlay ed Epic Store tra pochi mesi, visto che i giocatori dovranno aspettare il 18 marzo 2021 per poter tornare nelle terre d’oriente.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile dal 10 novembre 2020 su PC, PS4, Google Stadia e Xbox One. Il gioco è arrivato anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.