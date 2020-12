Assassin’s Creed Valhalla promette contenuti post-lancio pensati per la next-gen

Dopo il lancio di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft sta ora facendo il punto circa i prossimi contenuti previsti nel pass stagionale e attesi nei prossimi mesi. A quanto pare, il rilascio di nuovi DLC e pacchetti di espansione non sono le uniche priorità della casa transalpina in arrivo nel 2021.

Valhalla è stato lodato con recensioni estremamente positive grazie anche all’implementazione di vari elementi da gioco di ruolo e non solo (nonostante alcuni problemi tecnici, risolti tempestivamente con patch e hotfix di vario genere).

Parlando con GameInformer, il produttore Julien Laferrière ha fornito un’idea di ciò che ci aspetterà in Assassin’s Creed Valhalla al di fuori di espansioni e DLC. Laferrière ha infatti parlato di contenuti di fascia alta che trarranno vantaggio dalle funzionalità delle console di nuova generazione, grazie anche all’aggiunta dei 60 FPS su PS5 e Xbox Series X|S e del ray-tracing.

Le priorità del team di sviluppo includono quindi in primis la volontà di ascoltare i giocatori e dargli ciò che chiedono, “improvvisando” in base alle richieste che perverranno ai developer.

Laferrière potrebbe fare riferimento alla debacle della patch 1.04 che non ha risolto i problemi della versione per console next-gen: prima dell’update, infatti, il gioco poteva raggiungere i 60 FPS su PS5. Tuttavia, dopo la patch, la nuova modalità performance portava a cali di frame rate fino 40 fotogrammi al secondo, causando parecchia frustrazione tra i giocatori.

Ubisoft ha poi pubblicato un hotfix che ha risolto molti dei problemi del gioco, oltre al rilascio dell’update 1.1.0 contenente anche il primo contenuto stagionale gratuito, Yule Festival.

Restiamo quindi in attesa di scoprire in cosa consisteranno questi nuovi contenuti di “fascia alta” promessi dallo sviluppatore: sicuramente, in base anche alla qualità del gioco base, non possiamo che essere estremamente curiosi.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile dal 10 novembre 2020 su PC, PS4, Google Stadia e Xbox One. Il gioco è arrivato anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.