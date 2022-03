Assassin’s Creed 2 non è più un capolavoro e le motivazioni sono valide

La saga di Assassin’s Creed è sicuramente diventata estremamente celebre con gli anni, sebbene alcuni episodi hanno lasciato il segno più degli altri: uno di questi è Assassin’s Creed 2.

Nonostante l’avventura di Eivor con il più recente Assassin’s Creed Valhalla abbia dimostrato come la serie sia profondamente cambiata col tempo, le avventure di Ezio Auditore hanno un posto speciale nel cuore dei fan.

Qualcuno ha però deciso di rispolverare proprio uno dei capitoli più amati della saga, che grazie al carisma di Ezio Auditore è ricordato come uno degli episodi meglio riusciti. Dopo tutti questi anni, è ancora così?

Via Reddit, un fan della saga è tornato a parlare della prima avventura di Ezio, sottolineando come il gioco sia invecchiato piuttosto male.

L’utente noto come YucciPP ha infatti pubblicato un’interessante argomentazione atta spiegare perché AC2 non sia più il gioco perfetto né il capolavoro che molti ricordano, grazie anche alla recente riproposizione del gioco nella Ezio Collection su Switch.

«Le meccaniche sono davvero buggate. Continuo a bloccarmi quando mi arrampico, i controlli sono incasinati, a volte sono rimasto bloccato dentro i muri, ho assassinato persone attraverso i muri, ecc.» spiega l’autore del post.

«Essendo un gioco di così tanto tempo fa, non lo giudico da quanto sono buone le meccaniche, ma da quanto bene funzionano per come erano state pensate. E sono buggate come l’inferno.»

E ancora: «L’avanzare della storia è semplicemente strano. La narrazione è così confusa […] sto solo aspettando che succeda qualcosa di interessante. Sono a circa 11 ore nella storia, quindi forse migliorerà, ma sto solo aspettando che accada qualcosa di veramente divertente».

Il giocatore non risparmia neppure i vari protagonisti e i comprimari presenti nel gioco: «i personaggi non sono affatto interessanti. Certo, si potrebbe parlare di Ezio, visto che il suo personaggio si sviluppa nel corso dei 3 giochi. Ma sto parlando solo di AC2.»

Infine, l’utente spiega di «non odiare il gioco», ma che non riesce ad entrarci in empatia, nonostante l’amore verso Ezio e l’idea dietro il gioco.

Restando in tema, se volete sapere come se la cava il ritorno di Ezio Auditore su Switch, recuperate la nostra recensione della collection da poco disponibile.