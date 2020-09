Aspettate Devil May Cry 6? Mettetevi l’anima in pace

Durante la serata del 16 settembre scorso, in occasione dello showcase PS5, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5 Special Edition per console next-gen.

In uscita a due anni dal lancio della versione originale di Devil May Cry 5, il titolo arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (ma al momento solo sotto forma di release digitale). Nel gioco potremo scegliere se dare priorità alla risoluzione 4K a 30 fps o alla fluidità dei 1080p a 60 fps (senza dimenticare il supporto al ray-tracing).

I tre protagonisti di Devil May Cry 5.

Nonostante il ritorno di Dante e soci sia quindi atteso nei prossimi mesi, i fan della serie Capcom si stanno domandando se e quando vedranno il vero capitolo pensato per la next-gen, ossia Devil May Cry 6.

Sulla questione è intervenuto il quasi sempre affidabile Dusk Golem, insider molto bene informato sulle novità provenienti dalla Casa di Mega Man. Purtroppo, però, in questo caso non sono buone notizie.

Lot will asking about DMC6. All I gotta say for that is: Get ready to wait for a several years. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 21, 2020

In molti mi domandano di Devil May Cry 6. Tutto ciò che posso dire ora è: preparatevi ad aspettare un bel po’ di anni.

Insomma, “anni” sembrano separarci dal sesto capitolo ufficiale della saga di DMC stando ad AestheticGamer: ovviamente, Capcom non si è ancora sbilanciata in tal senso, ragion per cui non è da escludere che possa dare priorità allo sviluppo del nuovo action game magari proprio a fronte del (si spera) ottimo successo di vendita della Special Edition di DMC5.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 Special Edition sarà una vera e propria director’s cut comprensiva di Vergil come personaggio giocabile aggiuntivo e una modalità chiamata Legendary Knight (con orde di demoni tutte da falciare) e una velocità Turbo che renderà la giocabilità ancora più rapida e intuitiva.

Infine, la nuova versione speciale includerà anche i precedenti contenuti scaricabili, oltre alla modalità Bloody Palace inclusa nel prezzo. Avete già visto in ogni caso le splendide cover del gioco?

Devil May Cry 5 Special Edition non dispone ancora di una data di uscita, la quale potrebbe coincidere con il lancio di Xbox Series X|S, ossia il 1o novembre (o magari il 12 dello stesso mese, Day One di PS5).