Aspettando Ragnarok, PlayStation si è un po’ fatta prendere da Better Call Saul (e Breaking Bad)

Da quando i social media costituiscono una parte attiva della comunicazione legata al mondo dei videogiochi, non è raro assistere a interessanti momenti: si va dagli autori che condividono in prima persona i loro pensieri a veri e propri siparietti divertenti pensati dai giganti del settore.

Diremmo decisamente che quello di oggi rientra nella seconda categoria, dal momento che la divisione britannica di PlayStation ha deciso di aspettare God of War: Ragnarok (potete prenotarlo su Amazon) a modo suo, sottolineando il suo amore per Better Call Saul e per il precedente Breaking Bad – le due amatissime serie firmate da Vince Gilligan.

Così, ecco che il personaggio di Mike si trasforma in Kratos per parlare ad Atreus della caccia ai cervi. Dobbiamo dire che effettivamente lo stile ben gli si addice – e qualcuno potrebbe dire lo stesso per il modo di entrambi di essere… paterni.

Here's what you're gonna do. You're not gonna be sorry, you're gonna be better. The deer? You are hunting it, not chasing it. You only fire when I tell you to fire. NOT when you see it. NOT when it's guard is up. Nice and easy. Do you understand, boy? pic.twitter.com/610nLUTN5y

— PlayStation UK (@PlayStationUK) August 11, 2022