Bandai Spirits e Tamashii Nations hanno annunciato ufficialmente, in occasione del Premium Bandai Festival 2025, l’apertura dei preordini per una delle uscite più attese dai fan di One Piece: Roronoa Zoro King of Hell, nuova aggiunta alla prestigiosa linea SH Figuarts.

Roronoa Zoro King of Hell - SH Figuarts

Questa versione del celebre spadaccino dei Pirati di Cappello di Paglia è ispirata all’epico scontro finale di Onigashima, dove Zoro sprigiona tutta la potenza del suo Reiō no Haki (Haki del Re Supremo), raggiungendo l’apice della sua forza e della sua determinazione.

Alta circa 150 mm, la figure è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono un equilibrio perfetto tra solidità e flessibilità. Il lavoro di scultura, curato dai modellisti di Tamashii Nations, restituisce fedelmente la potenza e la presenza scenica di Zoro, riproducendo ogni dettaglio del design visto nella saga di Wano Kuni: dalla fasciatura toracica ai pantaloni tradizionali, fino alla caratteristica fascia verde che cinge la vita.

Come da tradizione per la linea SH Figuarts, anche questa release offre un’ampia dotazione di accessori. Nella confezione sono presenti due coppie di mani intercambiabili per diverse pose d’azione, tre espressioni facciali sostitutive, parti per testa e braccia avvolte dall’effetto Haki dell’Arma con verniciatura semitrasparente, tre versioni delle spade sia standard che potenziate con effetti Haki e un set di katane da trasporto. È inoltre inclusa una parte effetto per la lama che rappresenta l’onda d’urto di un attacco, permettendo di ricreare pose sceniche di grande impatto visivo.

A rendere l’offerta ancora più interessante, Bandai include anche un volto intercambiabile per Monkey D. Luffy Gear 5, un piccolo ma significativo extra pensato per chi desidera creare diorami o interazioni tra personaggi.

La figure adotta il più recente sistema di articolazioni SH Figuarts, che consente un’elevata libertà di movimento senza compromettere la stabilità. Zoro può così essere esposto in una grande varietà di pose iconiche, dalla guardia a tre spade fino al devastante “King of Hell Three Sword Style”.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Zoro King of Hell è disponibile in preordine con uscita prevista a luglio 2026 in Giappone e settembre 2026 in Italia, al prezzo indicativo di 85,00 euro.