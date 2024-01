La collector's di Zelda: Tears of the Kingdom di nuovo DISPONIBILE ad un PREZZO BOMBA

Un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati: l'esclusiva collector's edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna disponibile su Amazon, dopo un momento di assoluta irreperibilità. Non solo: Amazon la propone a soli 154,99€, permettendovi di portarla a casa praticamente alla metà del prezzo su cui si aggirava negli ultimi periodi di disponibilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa splendida edizione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

C'è ben poco da dire su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che non sia già stato detto: stiamo parlando di uno dei giochi dell'anno del 2023, e di un gioco che sulle nostre pagine non abbiamo esitato a premiare con una valutazione perfetta di 10/10, un evento davvero raro in tanti anni di analisi videoludiche. Si tratta di uno di quei giochi che chiunque dovrebbe provare almeno una volta nella vita, e che è riuscito a far breccia nei cuori di milioni di giocatori, confermando l'alto valore qualitativo della saga.

Parlando di questa esclusiva edizione da collezione, essa è andata letteralmente a ruba nel periodo di lancio, e sta diventando sempre più difficile da trovare. Al suo interno, troviamo diversi oggetti da collezione, tra cui una confezione steelbook, una raccolta di splendide illustrazioni, un poster ed altro ancora. In poche parole, si tratta di un oggetto da collezione assolutamente imperdibile per chi ha amato questo fantastico gioco.

Dopo diverse settimane in cui era impossibile acquistarla su qualsiasi store, potete adesso trovarla su Amazon all'ottimo prezzo di 154,99€: non perdetevi quest'occasione di farla vostra prima che sia troppo tardi!

