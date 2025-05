Max Factory, in collaborazione con Good Smile Company, ha aperto ufficialmente i preordini per una nuova statua in scala 1:7 dedicata a YoRHa A2, uno dei personaggi più iconici della serie NieR:Automata Ver1.1a. Un prodotto d’élite che si rivolge tanto agli appassionati dell’universo narrativo ideato da Yoko Taro quanto ai collezionisti più attenti alla qualità e al dettaglio.

La figure trae ispirazione dalla serie anime NieR:Automata Ver1.1a, adattamento televisivo dell’omonimo videogioco action RPG sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix. L’anime, prodotto dallo studio A-1 Pictures, è trasmesso a partire dal 7 gennaio 2023 e ha contribuito a rinnovare l’interesse verso il franchise, ampliandone la fanbase e offrendo una nuova prospettiva sui suoi personaggi più amati.

Scolpita con grande maestria da Nanako, la statua presenta YoRHa A2 in una posa dinamica che ne esalta l’eleganza e la potenza espressiva. Alta circa 20 cm, è realizzata in PVC e ABS, con una verniciatura di altissima qualità che sottolinea ogni dettaglio del character design originale. Le pieghe del costume, la texture dei materiali e l'espressione del volto contribuiscono a restituire un’immagine fedele e intensa del personaggio.

La figure include inoltre una base espositiva personalizzata e un volto alternativo, offrendo così diverse opzioni di esposizione per soddisfare i gusti dei collezionisti. La cura nei dettagli e la possibilità di personalizzazione rendono questa proposta particolarmente interessante nel panorama delle statue statiche ispirate ad anime e videogiochi.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo consigliato è di circa 235,00 euro e i preordini sono già disponibili anche per il mercato italiano grazie alla distribuzione ufficiale di Cosmic Group. L’uscita è prevista per la fine del 2026, lasciando spazio a una lunga attesa che sarà però ricompensata da un prodotto di grande impatto estetico e collezionistico.