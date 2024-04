Xiaomi Smart Band 7 a 38€: BELLISSIMA e con sconto del 36%!

Oggi Amazon propone un'offerta speciale: la Xiaomi Smart Band 7 è disponibile al prezzo di 38,49€, risparmiando il 36% dal costo originale di 59,99€. Questo innovativo braccialetto fitness offre un ampio display AMOLED per una facile visualizzazione, monitoraggio avanzato del sonno, delle funzioni cardiache, dell'ossigeno nel sangue e supporto per più di 110 modalità sportive. Impermeabile fino a 5 ATM e con una durata della batteria fino a 14 giorni, è l'accessorio ideale per mantenere la vostra vita in movimento ed essere sempre al passo con i vostri obiettivi di fitness. Un acquisto perfetto se state pensando di acquistare una smart band di qualità.

Xiaomi Smart Band 7, chi dovrebbe acquistarla?

È l'accessorio ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria attività fisica e lo stato di salute senza rinunciare allo stile. Grazie al suo schermo AMOLED da 1,62'', offre una visualizzazione chiara e dettagliata dei dati, che siano metriche di allenamento, notifiche o l'orario. Le oltre 110 modalità sportive rendono questa smartband particolarmente adatta a chi pratica vari tipi di sport e desidera analisi e riepiloghi dettagliati del proprio allenamento, come calorie bruciate, frequenza cardiaca e durata dell'esercizio.

Non solo sportivi, ma anche chi è attento al benessere generale troverà nel modello Xiaomi Smart Band 7 un prezioso alleato. Il monitoraggio continuo dell'ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca e della qualità del sonno permette di avere un quadro completo del proprio stato di salute giorno e notte. La durata della batteria, fino a 14 giorni con un singolo ciclo di ricarica, garantisce che potrete contare su di esso senza frequenti interruzioni.

Con la sua durata prolungata della batteria, il monitoraggio avanzato e l'ampio display, è perfetta per il fitness e la vita quotidiana.

