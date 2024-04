Tablet Xiaomi a soli 155€ oggi su eBay!

Se state cercando un tablet con un budget di meno di 200€ che possa garantire un multitasking fluido e un ampio display di qualità, la risposta è sì, e il candidato ideale è lo Xiaomi Redmi Pad SE, che il nostro sito gemello Tom's Hardware ha recensito. Attualmente in offerta grazie al Xiaomi Fan Festival, questo tablet è disponibile anche su eBay con promozioni imperdibili. Utilizzando il coupon "XIAOMIDAYS24" durante l'acquisto, potrete portarvi a casa il modello da 8/256GB a soli 154,70€, il prezzo più competitivo sul mercato online.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 27.3€ durante il checkout

Xiaomi Redmi Pad SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è ideale per una vasta gamma di utenti che cercano un tablet versatile con alte prestazioni a un prezzo contenuto. Equipaggiato con un processore Snapdragon 680, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, questo tablet è perfetto per chi desidera una esperienza di gioco, navigazione e streaming video senza grattacapi di nessun tipo.

Il suo display da 11'' con refresh rate di 90Hz assicura una visualizzazione nitida e fluida, rendendolo ideale per gli appassionati di contenuti multimediali e per chi lavora spesso con grafiche e video. Con una batteria da 8000 mAh, questo tablet offre un'autonomia prolungata, ideale per chi necessita di un alleato affidabile per giornate lunghe o viaggi senza doversi però preoccupare di rimanere senza energia.

Grazie al sistema operativo MIUI Pad 14 basato su Android 13, lo Xiaomi Redmi Pad SE offre un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile, con accesso a un vasto ecosistema di applicazioni. Considerando il suo prezzo competitivo, questo tablet rappresenta una scelta eccellente per studenti, professionisti e amanti della tecnologia alla ricerca di un prodotto che combini qualità, prestazioni e convenienza.

Vedi offerta su eBay