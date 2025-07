Dopo sei anni di attesa quasi snervante, il settore videoludico sta per assistere a un momento storico: Hollow Knight: Silksong sarà finalmente giocabile dal pubblico durante il Gamescom 2025 presso lo stand Microsoft. La notizia ha fatto il giro della community internazionale come un fulmine a ciel sereno, considerando che questo titolo era diventato praticamente il simbolo dell'attesa infinita nel mondo dei videogiochi indipendenti.

Per chi segue l'industria videoludica, questa rappresenta la prima prova tangibile dell'esistenza concreta del gioco dopo anni di speculazioni e delusioni.

La saga dell'attesa per Silksong ha assunto negli ultimi anni i contorni di una vera e propria leggenda metropolitana del gaming. Ogni volta che Nintendo annuncia un Direct o Microsoft presenta il suo Games Showcase, la community si mobilita con la speranza che finalmente il gioco di Team Cherry faccia la sua comparsa ufficiale.

Ogni volta, puntualmente, quella speranza si trasforma in una nuova delusione collettiva. La situazione è diventata talmente emblematica che il gioco è diventato oggetto di meme e battute ricorrenti.

Il Gamescom di Colonia rappresenta la fiera videoludica più grande di Europa, un evento che ogni agosto attira centinaia di migliaia di visitatori e che tradizionalmente ospita la serata di presentazioni curata da Geoff Keighley.

Microsoft ha inserito Silksong nella lista ufficiale dei titoli giocabili presso il proprio stand, posizionandolo strategicamente tra Microsoft Flight Simulator 2024 e Borderlands 4.

La comunicazione ufficiale di Microsoft specifica che si tratterà della prima opportunità pubblica di provare il gioco, in particolare attraverso una demo pensata per il ROG Xbox Ally e la sua versione X. Questo dettaglio non è casuale e suggerisce una strategia commerciale ben precisa dietro la scelta dei tempi di questa rivelazione.

I rumor su una possibile connessione tra Silksong e il ROG Xbox Ally circolavano già da alcuni mesi, alimentati dalla comparsa del logo del gioco nel trailer di lancio della console portatile. Questa coincidenza aveva fatto speculare su un possibile accordo di esclusività o quantomeno di partnership commerciale tra Team Cherry e i produttori del dispositivo.

Matthew Griffin, noto come "Leth" e membro del team di sviluppo, aveva però parzialmente smentito queste voci sul Discord ufficiale del gioco. Oltre a confermare vagamente che l'uscita avverrà prima di Natale 2025, Griffin aveva precisato che il titolo «non è legato al lancio di una console specifica».

Tuttavia, la presenza esclusiva della demo al Gamescom proprio in abbinamento al ROG Xbox Ally lascia intuire che qualche forma di collaborazione commerciale esista effettivamente.