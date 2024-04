eBay invaso dagli sconti Xiaomi: scopriamoli!

Dopo la Pasqua, si aprono delle interessanti occasioni per gli entusiasti del brand Xiaomi, grazie a una promozione speciale su eBay. La piattaforma ha introdotto un coupon chiamato "XIAOMIDAYS24", pensato per una selezione di prodotti Xiaomi. Questa promozione sarà attiva fino al 17 aprile e offre uno sconto aggiuntivo del 15%, con un massimo di 75€ di sconto per ogni acquisto.

Coupon 15% Xiaomi, perché approfittarne?

Ma le novità positive non si fermano qui: il codice promozionale può essere usato fino a quattro volte dallo stesso cliente, offrendo così la possibilità di risparmiare su più acquisti. La gamma di prodotti in offerta è principalmente composta da smartphone, che sono il fiore all'occhiello di questa promozione. Inoltre, ci sono anche alcuni robot aspirapolvere che potrebbero catturare la vostra attenzione e diventare ancora più interessanti grazie a questo vantaggio aggiuntivo. Ricordatevi che lo sconto sarà applicato al momento del checkout, una volta inserito il coupon nel vostro carrello.

Tra i numerosi prodotti tecnologici in promozione, il Xiaomi Redmi Note 13 Pro si distingue particolarmente, soprattutto dopo l'applicazione del coupon "XIAOMIDAYS24" che lo rende estremamente conveniente. Questo smartphone, già apprezzato per la sua eccellente rapporto qualità-prezzo, è disponibile a soli 207,40€, un prezzo mai visto prima. È un'opportunità imperdibile per chi desidera un telefono di alta qualità senza dover investire le somme tipiche di un top di gamma.

Per coloro che cercano prestazioni superiori, c'è il Note 13 Pro Plus, attualmente in offerta a meno di 300€. Questa è un'opportunità eccezionale per acquistare uno degli smartphone più popolari e ambiti del momento a un prezzo estremamente conveniente. Con offerte di questo calibro, i dispositivi Xiaomi diventano insomma oggi ancora più allettanti per gli appassionati di tecnologia.

