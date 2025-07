Il mondo dei videogiochi nasconde spesso segreti tecnici affascinanti che collegano produzioni apparentemente diverse tra loro. Uno di questi collegamenti è emerso di recente quando il creatore di un motore fisico giapponese ha scoperto che la sua tecnologia, originariamente pensata per animare personaggi anime femminili, viene utilizzata in titoli che vanno dai JRPG ai souls-like.

La rivelazione ha portato alla luce una rete inaspettata di giochi che condividono la stessa base tecnologica, dimostrando come l'industria videoludica sappia reinventare strumenti apparentemente di nicchia per scopi completamente diversi.

Kazuya Okada, noto come Okazu, ha vissuto un momento di sorpresa quando ha notato che Clair Obscur: Expedition 33 (qui la nostra recensione) utilizza il suo KawaiiPhysics durante una presentazione di Sandfall Interactive.

Il termine "kawaii", che in giapponese significa "carino", definisce perfettamente l'intento originale di questo motore: rendere adorabili i movimenti di capelli, gonne e altre parti del corpo dei personaggi anime femminili.

"Sembra che Clair Obscur Expedition 33 usi KawaiiPhysics! Grazie mille!!!" ha scritto entusiasta Okazu sui social media.

La sua sorpresa è comprensibile, considerando che il suo strumento, descritto come un sistema che "permette di animare facilmente e in modo carino cose che oscillano, come capelli, gonne e seni", si trova ora a dare vita ai lembi del cappotto di Gustave, protagonista maschile di un JRPG dalle atmosfere ben diverse dall'estetica kawaii.

La diffusione di KawaiiPhysics nell'industria videoludica è sorprendentemente ampia e trasversale. Wuthering Waves di MiHoYo rappresenta l'utilizzo più prevedibile, trattandosi di un gioco popolato da personaggi anime dove la "cuteness" è un elemento centrale.

Stellar Blade segue una logica simile, sfruttando il motore per le sue protagoniste dal design accattivante.

Tuttavia, la lista si fa più curiosa quando si scopre che anche Princess Peach's Showtime ha fatto ricorso a questa tecnologia, probabilmente per gestire i numerosi abiti elaborati della principessa Nintendo. Ma la vera sorpresa arriva con titoli come Tekken 8, dove le influenze anime si mescolano al combattimento, e soprattutto Lies of P, il souls-like che reinterpreta Pinocchio in chiave dark.

Per Sandfall Interactive, l'utilizzo di KawaiiPhysics rappresenta una scelta strategica intelligente. Con un team relativamente piccolo rispetto agli standard dei grandi studi, la software house ha dimostrato come sfruttare al meglio le risorse disponibili.

Il motore di Okazu è disponibile gratuitamente su GitHub, senza differenze tra versione gratuita e a pagamento, rendendolo accessibile anche a sviluppatori con budget limitati.

Questa filosofia si riflette anche in altre scelte produttive del team: l'uso di attori di doppiaggio famosi abbinati a performer di motion capture meno noti ma altrettanto talentuosi.