Mentre l'industria videoludica si prepara per uno dei suoi eventi più importanti dell'anno, Microsoft ha delineato una strategia ambiziosa per dominare la scena del Gamescom 2025. L'evento, che si terrà dal 20 al 24 agosto presso il Koelnmesse di Colonia, rappresenterà un momento cruciale per l'azienda di Redmond, che punta a consolidare la propria posizione nel mercato europeo attraverso una presenza capillare e diversificata.

Al centro della strategia Microsoft per il Gamescom 2025 troviamo una novità significativa nel panorama dell'hardware gaming portatile. La collaborazione con ASUS ha dato vita ai ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, due dispositivi portatili che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco mobile combinando la potenza dell'ecosistema Xbox con la versatilità del sistema operativo Windows.

I visitatori potranno testare questi dispositivi con titoli di punta come Hollow Knight: Silksong, Roblox, Sea of Thieves e Tony Hawk's Pro Skater 3+4. L'approccio di Microsoft riflette una tendenza sempre più marcata verso la portabilità nel gaming, seguendo il successo di dispositivi come Nintendo Switch e Steam Deck.

Questi nuovi handheld rappresentano un tentativo di catturare una fetta di mercato in rapida espansione, offrendo ai giocatori la possibilità di accedere al vasto catalogo Xbox anche in mobilità.

Tra le attrazioni principali dello stand Xbox, spicca la prima dimostrazione pubblica di Ninja Gaiden 4, il ritorno di una saga che ha segnato la storia dei giochi d'azione. Questo titolo rappresenta l'incontro tra tradizione e innovazione, promettendo un'esperienza di combattimento senza compromessi che dovrebbe soddisfare sia i veterani della serie che i nuovi giocatori.

Altrettanto interessante è la presenza di The Outer Worlds 2 di Obsidian Entertainment, che sarà presentato attraverso un'esperienza teatrale esclusiva. I visitatori potranno esplorare la "Tomba della Matriarca", un ambiente che promette di approfondire i temi sociopolitici che hanno reso celebre il primo capitolo della serie.

World of Warcraft merita un discorso a parte, con Blizzard che dedicherà un intero padiglione (Hall 8) alla celebrazione della propria community. L'espansione "Midnight" sarà al centro dell'attenzione, ma la vera novità sarà la possibilità di provare per la prima volta il sistema Housing, una delle funzionalità più richieste dai giocatori nel corso degli anni.