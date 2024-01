Redmi Note 11S ora a un PREZZO BOMBA: -36%!

Se stavate aspettando una ottima perfetta per portare a casa un nuovo smartphone sotto i 200 euro con ottime caratteristiche, sappiate che quell'occasione è appena arrivata. Oggi, infatti, avete la possibilità di trovare su Amazon il Redmi Note 11S in versione Gray da 6GB+128GB, a solamente €149 rispetto ai €224 di listino, il prezzo più basso di sempre, in virtù dello sconto del 36%!

Redmi Note 11S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Redmi Note 11S di Xiaomi si presenta come la scelta ideale per gli amanti della fotografia mobile e coloro che cercano un dispositivo che unisca eleganza e performance, a un prezzo estremamente accessibile per tutte le tasche. Con un design pulito e moderno, disponibile in colori che vanno dal Graphite Grey al Pearl White, questo smartphone non solo ha un design sobrio e molto elegante, ma restituisce anche una piacevole sensazione al tatto. Il suo corpo sottile racchiude una potente batteria da 5.000mAh, garantendo un'autonomia prolungata senza compromettere stile e leggerezza: ottimo se passate tanto tempo sui social o fuori casa e volete essere sicuri che la batteria vi accompagni fino a fine giornata.

Questo smartphone, leggero con soli 179 grammi e spesso 8,09mm, combina stile e funzionalità. Dotato di una quadrupla fotocamera da 108MP, offre una qualità fotografica eccezionale e un'ampia prospettiva grazie all'ultra grandangolare da 8MP. Il display AMOLED FHD+ da 6,43" assicura colori vivaci e dettagli nitidi. Oltretutto, la già citata batteria da 5000mAh offre anche la possibilità della ricarica rapida da 33W, che gli permette di andare dallo 0 al 100% in soli 58 minuti.

La combinazione di estetica raffinata, prestazioni fotografiche di alto livello e una giornata intera di utilizzo senza preoccupazioni sulla durata della batteria rende il Redmi Note 11S una scelta consigliata. Con un notevole risparmio di €75 rispetto al prezzo originale (ora costa solo 149€), questo smartphone offre un eccellente rapporto qualità-prezzo ed è perfetto per chi cerca affidabilità e tecnologia all'avanguardia.

