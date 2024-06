WOW! Supporto per PSVR 2, PS5 e DualSense a soli 34€! (-20%)

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per i giocatori PS5 che desiderano migliorare il proprio setup da gaming. Infatti, grazie a uno sconto del 20% offerto dallo store, oggi potete acquistare questo pratico supporto per PSVR 2, PS5 e DualSense a soli 34,39€ invece di 42,99€. Questo supporto multifunzione 6 in 1 offre non solo una soluzione compatta per organizzare la vostra area di gioco ma incorpora anche caratteristiche innovative come una ventola di raffreddamento a velocità regolabile, stazioni di ricarica magnetiche per i vostri controller, porte USB aggiuntive e indicatori luminosi di ricarica. Non perdete l'occasione di migliorare l'esperienza di gioco e mantenere l'ordine nel vostro setup con questa proposta all'avanguardia, esclusivamente su Amazon.

Supporto per PSVR 2, PS5 e DualSense, chi dovrebbe acquistarlo?

Il supporto per PSVR 2, PS5 e DualSense è una scelta eccellente per gli appassionati delle console PSVR2 e PS5 alla ricerca di una soluzione all-in-one per organizzare e mantenere in ordine i loro dispositivi. Grazie al suo design multifunzione 6 in 1, questo supporto offre spazio non solo per la console e due controller, ma integra anche una serie di funzionalità che migliorano l'esperienza di gioco. Dalle ventole di raffreddamento che prevengono il surriscaldamento durante le sessioni prolungate di gioco, alle stazioni di ricarica magnetiche che riducono il rischio di graffi durante la ricarica dei controller, fino agli indicatori luminosi che consentono di monitorare lo stato di carica, tutto è pensato per completare al meglio l'ecosistema di gioco PS5 e PSVR2.

Rappresenta inoltre una soluzione pratica per chi necessita di ricaricare velocemente i controller, grazie ai tempi di ricarica compresi tra 2 e 4 ore. Inoltre, la presenza di porte USB aggiuntive e di una porta di uscita Type-C offre la possibilità di collegare ulteriori dispositivi, migliorando così le possibilità di connessione.

Questo supporto è altamente consigliato per chi cerca una soluzione completa per organizzare, caricare e mantenere fresche le proprie console PSVR 2 e PS5. Con un design multifunzionale, offre spazio centralizzato per dispositivi e accessori, garantisce la ricarica rapida dei controller e migliora la dissipazione del calore grazie alle sue ventole di raffreddamento variabili. Inoltre, la presenza di porte USB aggiuntive fornisce ulteriore flessibilità per il collegamento di altri dispositivi. Attualmente disponibile a 34,39€, rispetto al prezzo originale di 42,99€, rappresenta un'offerta vantaggiosa per mantenere l'area di gioco organizzata e funzionale.

