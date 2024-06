WOW! Questo ottimo mouse gaming Logitech è scontato del 28%!

State valutando l'acquisto di un nuovo mouse da gaming per completare la vostra postazione di gioco? Oggi Amazon offre la possibilità di risparmiare sull'acquisto di Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, un mouse da gioco wireless noto per essere una vera e propria icona nel mondo dell'esport grazie alla sua incredibile precisione e alla leggerezza di soli 60 g. Oggi, è disponibile al prezzo ridotto di 127,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo originale di 179,99€. Oltre alla sua notevole precisione, il mouse è dotato di sensori ottici avanzati HERO 2 con capacità di tracciamento superiori, tasti ibridi LIGHTFORCE per un'esperienza di gioco ottimizzata, e compatibilità con USB-C e POWERPLAY. Se volete migliorare il vostro setup da gioco con una tecnologia di livello professionale, questa è l'occasione giusta.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è particolarmente consigliato per i videogiocatori professionisti o per chi aspira a diventarlo. Grazie alla collaborazione con alcuni tra i più importanti professionisti degli esports, questo mouse è stato progettato per soddisfare le esigenze di velocità, precisione e leggerezza indispensabili nelle competizioni di alto livello. Con i suoi tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, offre una precisione di attuazione ottica a bassa latenza, fondamentale per chi cerca un click nitido e tattile durante il gioco. Inoltre, il sensore ottico HERO 2 rappresenta la punta di diamante del settore e garantisce un tracciamento superiore a 500 IPS, fino a 32.000 DPI, senza smoothing, accelerazione o filtraggio, per una calibrazione precisa e una risposta immediata ai movimenti più rapidi.

Per chi desidera eliminare qualsiasi ostacolo tra sé e la vittoria, la leggerezza di soli 60 g del mouse e i suoi piedini in PTFE a zero additivi assicurano uno scorrimento fluido e una connessione perfetta con il gioco. La tecnologia wireless LIGHTSPEED, ora migliorata con un polling a 4K e la durata della batteria fino a 95 ore, permette lunghe sessioni di gioco senza interruzioni,

Insomma, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è un'evoluzione nel mondo dei mouse da gioco, con tecnologia all'avanguardia per la massima prestazione competitiva. Grazie alla sua leggerezza, precisione estrema e lunga durata della batteria, questo mouse è una scelta eccellente per chi cerca di migliorare il proprio setup di gioco. Offerto a un prezzo di 127,99€ dal prezzo originale di 179,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per portare l'esperienza di gioco a livelli professionali.

