WOW! Questa soundbar da gaming oggi costa 100€ IN MENO!

Siete alla ricerca di una nuova soundbar da gaming? Oggi potete acquistare il modello OXS Thunder Pro 5.1.2 a prezzo scontato. Questa soundbar rivoluzionerà la vostra esperienza di gioco grazie a otto driver perfezionati che vi immergeranno pienamente nell'azione, permettendo di localizzare i nemici da diverse direzioni. Grazie ai suoi due woofer integrati, sei altoparlanti con magnete al neodimio, e un design elegante ma potente, garantirà un'esperienza audio 3D avvolgente. L'architettura Unispace con driver coassiali ottimizza lo spazio e la qualità del suono. Per gli appassionati di giochi FPS, RAC e MOBA, offre modalità audio dedicate per un vantaggio competitivo. Attivando il coupon in pagina potrete ottenere uno sconto extra di 100€ che fa scendere il prezzo a soli 499,99€.

OXS Thunder Pro 5.1.2, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar da gaming OXS Thunder Pro 5.1.2 è progettata per gli appassionati di videogiochi che cercano di migliorare la loro esperienza sonora di gioco. Grazie a caratteristiche avanzate come l'audio surround 5.1.2, otto driver perfezionati e la capacità di localizzare i nemici con estrema precisione, questa soundbar si rivela un alleato fondamentale per chiunque desideri avere un vantaggio competitivo durante le sessioni di gioco.

Inoltre, le sue tre modalità di gioco dedicate - FPS, RAC e MOBA - soddisfanno esigenze specifiche, ottimizzando l'esperienza audio per ogni genere di gioco. Il design elegante e la connettività multi-dispositivo aggiungono ulteriori punti a favore, rendendola una scelta ideale anche per chi desidera un sistema audio di alta qualità per ascoltare musica o guardare film.

Insomma, la soundbar da gaming OXS Thunder Pro 5.1.2 si propone come un'ottima opzione per chi cerca qualità audio, design e versatilità. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, tra cui i canali audio 5.1.2 surround, i diversi driver per una gamma sonora completa e le modalità di gioco personalizzate, questa soundbar aumenta l'immersione nei giochi, rendendo l'esperienza ancora più avvincente. Il suo design compatto e elegante, inoltre, si adatta a qualsiasi ambiente, rendendola un'aggiunta perfetta sia per sessioni di gaming che per ascoltare musica o guardare film. Al prezzo di 499,99€, la soundbar OXS Thunder Pro rappresenta una scelta eccellente per migliorare significativamente la propria configurazione audio senza compromessi.

Nota: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Vedi offerta su Amazon