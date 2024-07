WOW! It Takes Two per PC a un prezzo IMPERDIBILE! (-65%)

Il nuovo capitolo di The Legend of Zelda è finalmente arrivato: Echoes of Wisdom è stato annunciato e ora è disponibile per il preordine! Ma non è tutto: su Amazon trovate anche un’offerta imperdibile per It Takes Two, il gioco vincitore del GOTY 2021. La versione PC è ora scontata a soli 13,99€, con un incredibile sconto del 65% rispetto al prezzo originale di 39,99€. Questo capolavoro di Josef Fares vi porterà in un’avventura straordinaria e divertente, perfetta da vivere con un amico. Approfittate di questa occasione per scoprire o riscoprire uno dei giochi più innovativi e coinvolgenti degli ultimi anni!

It Takes Two, download digitale per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

It Takes Two è un'avventura cooperativa sviluppata da Hazelight, conosciuti in tutto il mondo per la loro maestria nel creare giochi da condividere con amici e familiari. Questo titolo vi trascinerà in un viaggio straordinario, progettato esclusivamente per due giocatori. Grazie al Pass amici incluso, potrete invitare un secondo giocatore a unirsi gratuitamente, affrontando insieme storie e sfide superabili solo con la collaborazione. Dalle sfide quotidiane di una coppia alle avventure più stravaganti, It Takes Two offre una grande varietà di modalità di gioco innovative e una storia profonda ed emozionante.



Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, It Takes Two non è solo un videogioco, ma una vera e propria esperienza emotiva e ludica. Con una varietà di gameplay che spazia dai rompicapo ai platform, fino alle avventure grafiche, il gioco esplora una vasta gamma di generi che sapranno catturare ogni tipo di giocatore. Se cercate un gioco che vi faccia ridere, riflettere e persino commuovere insieme a un amico o al vostro partner, It Takes Two è la scelta perfetta per voi.

Consigliamo l'acquisto di It Takes Two, nella sua versione digitale per PC, non solo per l'innovativo gameplay e la profondità della storia, ma anche per l'eccellente opportunità di condividerlo con una persona cara. Grazie a questo incredibile risparmio sconto del 65% sul prezzo originale, è il momento ideale per immergersi in questa splendida avventura per due.

