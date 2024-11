What If...? Stagione 3: dove vederla, quando esce e quanto costa l'abbonamento?

La terza stagione di What If...? è pronta a tornare con nuove e affascinanti storie ambientate nel vasto multiverso Marvel. Questa serie animata dei Marvel Studios continua a esplorare versioni alternative di eventi chiave dell’universo Marvel, immaginando cosa sarebbe successo se alcuni momenti cruciali si fossero svolti diversamente. Tra nuovi personaggi, sorprese e collaborazioni inaspettate, la terza stagione promette di ampliare ulteriormente l'universo Marvel con narrazioni sempre più audaci e creative.

What If...? Stagione 3: qual è la data d'uscita?

La terza stagione di What If...? sarà disponibile su Disney+ a partire dal 22 dicembre 2024. I nuovi episodi verranno pubblicati con cadenza giornaliera, terminando il 29 dicembre 2024. Con questa scelta, i Marvel Studios intendono mantenere alta l’attenzione del pubblico durante la settimana delle festività natalizie, offrendo un finale di stagione in pieno periodo festivo.

What If...? Stagione 3: qual è la trama?

What If...? è una serie animata che esplora scenari alternativi nell’universo Marvel, immaginando cosa sarebbe successo se alcuni eventi chiave si fossero svolti in modo diverso. Ogni episodio offre storie uniche e autonome, narrate dall’Osservatore, un'entità che osserva ma non interferisce con il multiverso. Questa terza stagione continuerà a proporre nuove interpretazioni di personaggi iconici, giocando con situazioni inaspettate e ipotetici sviluppi alternativi che potrebbero ampliare ancora di più la narrativa del Marvel Cinematic Universe (MCU).

What If...? Stagione 3: quali saranno i personaggi?

La nuova stagione promette di introdurre interessanti versioni alternative di diversi eroi e villain. Tra i personaggi di punta ci saranno Sam Wilson come Captain America, per la prima volta in versione animata, doppiato da Anthony Mackie, e Bucky Barnes, con la voce di Sebastian Stan. Un episodio vedrà persino Tempesta brandire il potente Mjölnir, il martello di Thor, offrendo una versione inedita del personaggio. Inoltre, Red Guardian, doppiato da David Harbour, sarà protagonista di un'avventura unica con Bucky Barnes, regalando un episodio che si prospetta carico di azione e colpi di scena.

What If...? Stagione 3: dove guardarla?

La terza stagione di What If...? sarà disponibile in esclusiva su Disney+, la piattaforma di streaming ufficiale per i contenuti dei Marvel Studios.

Disney+: quanto costa l'abbonamento?

Per vedere la serie è necessario un abbonamento a Disney+. I costi dell'abbonamento a Disney+ sono i seguenti:

Disney+ Standard con Pubblicità : Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di 5,99 € al mese .

Disney+ Standard : Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 9,99 € al mese o 99,90 € all’anno .

Disney+ Premium: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos, qualità video fino a 4K UHD e HDR, riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 13,99 € al mese o 139,90 € all’anno.

Questi prezzi possono variare in base alla regione e potrebbero essere soggetti a cambiamenti. L'abbonamento a Disney+ offre accesso a un vasto catalogo di contenuti, inclusi tutti i film e le serie TV di Star Wars, Marvel, Pixar e molto altro.

