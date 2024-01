SVUOTATUTTO AMAZON: WarioWare: Move It! in sconto del 13%

A vent'anni dall'uscita di WarioWare, Inc, Nintendo ha rilasciato il nuovo WarioWare: Move It! su Nintendo Switch. Questo fantastico party game vi catturerà con oltre 200 minigiochi per un divertimento senza fine. Ideale per divertirsi con amici e famiglia, WarioWare: Move It! è oggi in offerta su Amazon con il 13% di sconto. Infatti, il nuovo party game Nintendo può essere vostro per soli 39,98€, con un risparmio davvero notevole sul prezzo originale di 45,99€.

WarioWare: Move It!, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate giocare in compagnia e cimentarvi in sfide all'ultimo sangue condite da un pizzico di follia, WarioWare: Move It! è il party game che fa al caso vostro. Festeggiate il ventennale della celebre serie Nintendo con questo titolo frenetico e adrenalinico, perfetto per chi ama il divertimento di gruppo. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco propone più di 200 minigiochi da giocare in solitaria o in compagnia, una divertente modalità storia e una frenetica modalità Party per giocare in multiplayer fino a quattro giocatori.

Folle, divertente e frenetico: WarioWare: Move It! è adatto a tutte le categorie di giocatori, anche a chi non ha mai avuto il piacere di immergersi nella famosa serie Nintendo. Bastano infatti pochi minuti per immergersi totalmente nelle sfide proposte e prendere familiarità con i tantissimi minigiochi disponibili.

WarioWare: Move It! rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gioco folle e divertente. Oggi, approfittando di questa vantaggiosa offerta Amazon, potete risparmiare il 13% sul prezzo originale di 45,99€ e pagarlo solamente 39,98€! Un vero affare, se siete appassionati di party game divertenti e frenetici da giocare con amici e familiari.

