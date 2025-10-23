Ispirato al leggendario anime robotico degli anni ’70 e rinato di recente grazie alla serie live action Voltes V: Legacy, Threezero celebra uno dei mecha più iconici della storia con una nuova, spettacolare proposta: il MDLX Voltes V. Il modello, ora in preordine, rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e innovazione, reinterpretando il celebre robot attraverso l’inconfondibile qualità costruttiva e l’ingegneria di precisione che contraddistinguono il marchio hongkonghese.

Voltes V - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il Voltes V MDLX si distingue per un design che unisce proporzioni armoniose, dettagli minuziosi e una struttura interna complessa, arricchita dalla tipica finitura metallica signature di Threezero. Con un’altezza di circa 15 cm (6 pollici) e ben 58 punti di articolazione, supportati da giunti in metallo die-cast, la figura offre un’eccellente posabilità, fedele allo spirito dinamico del robot originale. Il risultato è un modello compatto, ma di grande impatto visivo, capace di catturare l’essenza del mecha classico con un look moderno e vibrante.

La linea MDLX nasce come versione più compatta e accessibile della celebre serie DLX, ma mantiene intatta la qualità che ha reso Threezero un punto di riferimento nel mondo del collezionismo. Pur essendo dedicata prevalentemente all’universo Transformers, la linea si arricchisce ora con il Voltes V, ampliando l’omaggio ai super robot degli anni d’oro dell’animazione giapponese, grazie alla direzione artistica di Kelvin Sau.

Il set include una spada standard, una spada con effetto fulmine, mani intercambiabili, un effetto slash a forma di “V”, un effetto posa “V” e una base espositiva dedicata, offrendo ai collezionisti la possibilità di ricreare le pose più iconiche della serie.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuito in Italia da Cosmic Group, il Threezero MDLX Voltes V è ora disponibile per il preordine. L’uscita è prevista tra settembre e ottobre 2026, al prezzo indicativo di 80,00 euro, confermandosi come un pezzo imperdibile per gli appassionati dei super robot e per chi desidera unire qualità costruttiva e valore collezionistico in un’unica, straordinaria figure.