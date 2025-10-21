The Last of Us Part III sembra ormai più una certezza che una speranza. In rete stanno circolando sempre più indizi concreti, dichiarazioni di sviluppatori e collegamenti narrativi che fanno pensare a un ritorno imminente dell’universo creato da Naughty Dog e Neil Druckmann. In un recente approfondimento video, vengono analizzate le prove più convincenti di questo scenario, suggerendo che la storia di Ellie non è ancora giunta al termine.

Druckmann, infatti, ha più volte lasciato intendere che il team di sviluppo non ha mai abbandonato del tutto l’idea di proseguire la saga, a patto di trovare una storia “necessaria da raccontare”. E guardando retrospettivamente a The Last of Us Part II, emergono diversi elementi che sembrano proprio gettare le basi per un nuovo capitolo.

Dalla conclusione aperta del percorso di Ellie, al destino ancora incerto di personaggi chiave come Abby, fino ai temi lasciati in sospeso sulla sopravvivenza e sulla redenzione, tutto sembra convergere verso la possibilità di una nuova avventura. Poco sotto, il video del creator noto come Wolf of Thorns che sembra avere decisamente senso.

Nel frattempo, Naughty Dog sta lavorando anche a un progetto inedito, ossia Intergalactic: The Heretic Prophet, descritto come un’esperienza completamente diversa dalle atmosfere cupe e realistiche di The Last of Us (e che sarà parecchio costoso).

Tuttavia, questo non esclude la coesistenza dei due percorsi creativi: lo studio potrebbe infatti portare avanti sia un nuovo franchise che l’evoluzione del suo capolavoro narrativo più amato.

Che si tratti di una semplice analisi o di una vera anticipazione, una cosa è chiara: il viaggio di Ellie non è finito. E se le parole e le scelte di Neil Druckmann ci hanno insegnato qualcosa, è che quando Naughty Dog decide di tornare, lo fa sempre per lasciare un segno profondo nell’industria e nei cuori dei giocatori.