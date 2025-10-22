Il servizio Game Pass di Microsoft si prepara a un finale di ottobre ricco di novità, con un'offerta che spazia dai simulatori agli RPG sci-fi, passando per strategici storici e action frenetici. L'annuncio arriva mentre alcuni titoli popolari si apprestano a lasciare il catalogo, creando il consueto ricambio mensile che caratterizza la piattaforma in abbonamento della casa di Redmond.

Tra i protagonisti di questo aggiornamento spicca sicuramente The Outer Worlds 2, sequel dell'acclamato gioco di ruolo fantascientifico sviluppato da Obsidian Entertainment. Il titolo sarà disponibile dal 29 ottobre direttamente al lancio per gli abbonati, offrendo una nuova avventura in prima persona con equipaggio inedito, armi rinnovate e nemici da affrontare in una colonia ancora da esplorare. Chi acquisterà la Premium Upgrade Edition potrà accedere al gioco con cinque giorni di anticipo e riceverà contenuti esclusivi incluso un pass per due future espansioni narrative.

Sempre nella stessa giornata del 4 novembre arriverà Football Manager 26, disponibile sia nella versione PC completa che in quella ottimizzata per console. Il celebre gestionale calcistico, per la prima volta costruito sul motore Unity, promette un'interfaccia riprogettata e un'esperienza delle partite più immersiva che mai. La versione console punterà su controlli intuitivi pensati specificamente per i gamepad, mentre quella PC offrirà la profondità tattica tradizionale della serie con strumenti di mercato rinnovati.

Già disponibile nel catalogo troviamo Microsoft Flight Simulator 2024, che porta la simulazione di volo a livelli inediti di autenticità. Il titolo offre missioni generate dinamicamente, competizioni contro altri piloti e quella che viene definita la più dettagliata riproduzione digitale del pianeta mai realizzata. La flotta di velivoli disponibili è la più ampia mai vista nella serie, permettendo ai giocatori di intraprendere carriere aeronautiche virtuali senza precedenti.

Sul fronte degli sparatutto e action, spazio a NINJA GAIDEN 4, già disponibile dal day one, che riporta in vita la storica serie hack and slash con un mix di tradizione e innovazione. Il 28 ottobre arriverà invece Halls of Torment, un roguelite survival horror dove affrontare orde di mostri terrificanti nei corridoi degli inferi, raccogliendo tesori e artefatti magici per potenziare un roster crescente di eroi.

Gli appassionati di strategici a turni troveranno pane per i loro denti con Heroes of Might and Magic II e III nelle rispettive edizioni complete, che includono tutte le espansioni originali. Questi classici della strategia fantasy medievale offrono rispettivamente sei e nove faction giocabili, permettendo di costruire regni, guidare eroi leggendari e comandare armate di creature fantastiche attraverso le terre di Enroth e Antagarich.

PowerWash Simulator 2, in arrivo il 23 ottobre, promette nuove location da ripulire con attrezzature potenziate e funzionalità inedite, mantenendo l'approccio rilassante che ha reso popolare il predecessore. Stesso giorno per Bounty Star, un action in terza persona che fonde combattimenti con mech personalizzabili alla gestione di una fattoria e alla costruzione di basi, seguendo le vicende di Clem, un'ex soldatessa veterana esperta nel pilotaggio di robot da combattimento.

Anche Commandos: Origins è stato aggiunto al catalogo, riportando in scena i sei commando iconici della serie originale con gameplay stealth-tattico rinnovato e modalità cooperativa per due giocatori. Il 24 ottobre sarà la volta di Super Fantasy Kingdom in Game Preview, un city builder roguelite dove ricostruire regni fantasy difendendoli da orde di mostri mentre si raccolgono risorse, si cucina e si producono pozioni.

Sul fronte delle uscite dal catalogo, il 31 ottobre saluteremo titoli come Metal Slug Tactics, Return to Monkey Island e Jusant. Gli abbonati potranno acquistarli con uno sconto fino al 20% per continuare a giocarci anche dopo la rimozione dal servizio. Nel frattempo, continuano gli aggiornamenti per titoli già presenti: Sea of Thieves lancia la terza parte della Stagione 17 con fortezze potenziate di Flameheart da razziare, mentre Minecraft introduce SoulSteel, una nuova avventura multigiocatore a tempo dove esplorare dungeon pieni di trappole per craftare armi sempre più potenti.