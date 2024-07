Volante gaming Thrustmaster T128: SCONTO PRIME del 34%!

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tantissime promozioni interessanti sulle console e periferiche da gaming, tra cui l'ottimo Thrustmaster T128, un volante Force Feedback con pedali magnetici, perfetto per gli appassionati di simulazione di guida. Progettato per essere compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, incorpora tecnologie all'avanguardia per un'esperienza di guida estremamente realistica. Grazie alla tecnologia HYBRID DRIVE, Thrustmaster T128 offre un Force Feedback coinvolgente e preciso, permettendovi di sentire ogni dettaglio della strada. Inoltre, con i pedali magnetici si garantisce una precisione duratura nel tempo. Inizialmente venduto a 199,99€, è ora disponibile a soli 131,99€, permettendovi di risparmiare il 26%. Non perdete l'occasione di vivere le vostre corse con intensità e precisione mai viste prima.

Thrustmaster T128, chi dovrebbe acquistarlo?

Thrustmaster T128 è un prodotto che raccomandiamo vivamente a tutti gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di guida più immersiva e realistica, così come agli aspiranti piloti virtuali desiderosi di affinare la loro abilità al volante. Questo volante, grazie alla sua tecnologia Force Feedback HYBRID DRIVE, offre sensazioni coinvolgenti di velocità, superfici, urti e impatti, accentuando la perdita di aderenza degli pneumatici per un realismo senza precedenti. La precisione a 12 bit della sua pedaliera magnetica e il sistema di fissaggio adattabile lo rendono un compagnone affidabile sia per sessioni di gioco intensivo, che per lunghe maratone di allenamento sui circuiti digitali.

Con licenze ufficiali PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre ad essere compatibile con PC, Thrustmaster T128 si adatta perfettamente a tutti i tipi di setup giocatore, restando un'opzione ideale anche per chi gioca su più piattaforme. Il design moderno, arricchito da 13 pulsanti e una striscia LED per il monitoraggio della velocità del motore, permette ai giocatori di ottimizzare le tecniche di cambio marcia e di avere controllo completo in ogni momento.

Thrustmaster T128 rappresenta una scelta ideale per tutti quei giocatori che cercano il loro primo volante per vivere un'esperienza di guida autentica e coinvolgente o per chi desidera affinare ulteriormente le proprie abilità di guida. Dotato di design moderno, 13 pulsanti e una pedaliera T2PM con tecnologia magnetica, questo volante trasforma ogni corsa in un'avventura estremamente realistica. Per gli amanti del gaming e della simulazione di guida, l'investimento di 131,99€ nel Thrustmaster T128 rappresenta un'ottima opportunità per migliorare l'esperienza di gioco, unendo tecnologia avanzata, precisione e versatilità.

Vedi offerta su Amazon