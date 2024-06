UTILISSIMO zaino termico a 25€: perfetto per le vacanze!

Amazon propone oggi un'offerta perfetta per le vostre avventure all'aria aperta! Vi permette infatti di portare a casa un ottimo zaino termico a soli 25,49€ invece di 42,64€. Questo zaino vi permetterà di mantenere cibi e bevande alla giusta temperatura per fino a 7 ore e offrirà anche un trasporto comodo e senza sforzo. Con una capacità di 30 litri, è la soluzione perfetta per pic nic, escursioni o semplicemente per trasportare la spesa come una borsa termica. Approfittatene ora e godetevi un incredibile sconto del 40%!

Zaino termico di Campingaz, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dello zaino termico di Campingaz è raccomandato a tutte le persone che amano trascorrere tempo all'aperto, sia che si tratti di escursioni, pic-nic al parco, giornate al mare, o semplicemente per chi cerca una soluzione pratica per trasportare cibi e bevande mantenendoli freschi. Dotato di una capacità di 30 litri e con prestazioni che assicurano fino a 7 ore di freschezza, rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di portare con sé una quantità considerevole di provviste, senza rinunciare alla comodità.

Grazie alle sue tasche anteriori e laterali con chiusura a strappo, offre spazio extra per piccoli oggetti personali come chiavi, cellulare o utensili per il pic-nic. Le cinghie imbottite e regolabili rendono questo zaino facile da trasportare, garantendo la massima comodità. Inoltre, quando non in uso, può essere facilmente ripiegato, occupando il minimo di spazio. Le sue dimensioni sono di 35 x 16 x 41,5 centimetri e pesa 620 grammi.

In offerta a soli 25,49€ ridotto da 42,64€, questo zaino termico rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un modo conveniente di trasportare cibi e bevande mantenendoli freschi. La sua praticità, le prestazioni garantite e la facilità di trasporto grazie alle cinghie imbottite e regolabili lo rendono un acquisto consigliato per tutti gli appassionati di attività all'aperto. Non perdete l'occasione di acquistare questo zaino termico oggi in offerta!

Vedi offerta su Amazon