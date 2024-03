OFFERTA SHOCK! Cuffie Urbanista Miami con 50 ore di autonomia al-20%!

Oggi Amazon propone un'offerta vantaggiosa per risparmiare sull'acquisto di un paio di cuffie di alta qualità! Le cuffie Urbanista Miami, pur non appartenendo a uno dei bran audio più famosi, sono un prodotto di alta qualità e in grado di offrire ottime prestazioni anche agli utenti più esigenti. Inizialmente vendute a 149€, oggi potete acquistarle a soli 119€.

Urbanista Miami, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Urbanista Miami sono un'ottima scelta per gli appassionati di musica che cercano una soluzione audio di alta qualità, adatta a uno stile di vita dinamico e frenetico. Dotate di cancellazione attiva del rumore, offrono un'esperienza di ascolto immersiva, quasi comparabile a modelli più costosi e rinomati. Questo le rende ideali per chi desidera concentrarsi durante il lavoro, studiare in tranquillità o godersi viaggi senza i disturbi provenienti dal mondo circostante.

La presenza di una modalità per i suoni ambientali le rende adatte anche a chi desidera rimanere consapevole dell'ambiente circostante senza rinunciare alla propria colonna sonora. Con una notevole durata della batteria che può estendersi fino a 50 ore di riproduzione, le cuffie Urbanista Miami risultano ideali per viaggi prolungati, sessioni di studio prolungate o maratone di serie TV.

Per chi è alla ricerca di versatilità, risulteranno particolarmente pratiche la funzione di pausa automatica all'atto della rimozione delle cuffie e il riavvio della riproduzione quando vengono nuovamente indossate. Queste funzionalità, unite al comfort garantito dai cuscinetti in pelle PU e alla presenza della custodia di trasporto inclusa, le rendono la scelta ideale per chi apprezza sia la praticità che il comfort. Oggi, grazie a uno sconto del 20%, potete acquistarle a soli 119€!

Vedi offerta su Amazon