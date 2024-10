Unieuro: acquista una smart TV e ricevi fino a 500€ di rimborso!

Unieuro vi offre una fantastica occasione per aggiornare il vostro televisore: potete ricevere fino a 500€ di rimborso restituendo il vostro vecchio TV e acquistando un nuovo modello. La promozione è valida per acquisti di televisori a partire da 349€, indipendentemente dalla marca. Non preoccupatevi dei costi di spedizione: Unieuro si occupa del ritiro del vostro vecchio televisore senza costi aggiuntivi. L’offerta è valida fino al 27 ottobre 2024, quindi affrettatevi a cogliere questa opportunità e risparmiare sull’acquisto del vostro prossimo smart TV.

Rimborso Unieuro, come funziona?

La valutazione del vostro TV usato sarà gestita da Opia Ltd, un’azienda specializzata in programmi di trade-in. Dopo aver effettuato l'acquisto del nuovo televisore, avrete 15 giorni di tempo per inoltrare la richiesta di rimborso. Entro 3 giorni lavorativi riceverete una e-mail di conferma con le istruzioni per inviare il vostro vecchio TV, che sarà ritirato a domicilio da un corriere Unieuro, senza costi per voi. Ricordatevi di inviare il TV entro 15 giorni dalla ricezione della mail.

Una volta ricevuto il vostro TV usato, Opia Ltd impiegherà circa 10 giorni per verificarne l'idoneità, seguendo i criteri stabiliti nel regolamento della promozione. Se il vostro dispositivo soddisfa i requisiti, riceverete un’email con la valutazione del vostro usato. A quel punto, il rimborso sarà accreditato direttamente sul vostro conto bancario entro 30 giorni.

Unieuro vi offre un’ampia scelta di TV in promozione, il tutto con un processo semplice e trasparente. Con modelli di smart TV a partire da 349€, potrete migliorare la vostra esperienza di visione a un prezzo accessibile e, grazie al rimborso, risparmiare ulteriormente. Cambiate il vostro TV oggi stesso e godetevi una qualità visiva superiore per i vostri contenuti preferiti!

