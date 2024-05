Si gioca OVUNQUE con questa console portatile TAITO!

La Gaming Week di Amazon ha proposto una serie di sconti su diversi videogiochi... ma non solo. Oggi vi segnaliamo la splendida console portatile della serie "Super Pocket", ora disponibile nella sua "TAITO Edition". Questa versione include una selezione di 18 giochi dalla rinomata libreria TAITO, che hanno segnato un'epoca d'oro nei saloni giochi. Si tratta di una console portatile di alta qualità, realizzata con cura e attenzione ai dettagli. E il meglio di tutto? Grazie ad Amazon potrete aggiudicarvela a soli 49,99€ anziché il prezzo originale di 57,68€!

Super Pocket TAITO Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La Super Pocket TAITO Edition è un acquisto perfetto per gli amanti del retrogaming e, soprattutto, per chi nutre una particolare nostalgia per i classici delle sale giochi. Questa console comprende ben 18 titoli che hanno segnato un'epoca d'oro, tra cui spiccano Space Invaders, Bubble Bobble e New Zealand Story. Ma le sorprese non finiscono qui: essendo una vera console, offre anche la piena compatibilità con le cartucce prodotte da Evercade, permettendo di ampliare ulteriormente la libreria di titoli disponibili!

Questa console portatile, dal design bellissimo che richiama vagamente alle forme del classico Game Boy, si distingue per diverse caratteristiche accattivanti. Innanzitutto, dispone di una batteria interna ricaricabile, eliminando la necessità di utilizzare pile. Inoltre, offre la possibilità di connettere due dispositivi per giocare in multiplayer, aggiungendo un ulteriore livello di intrattenimento. Dal punto di vista tecnico, il gioco è garantito dalla solida pulsantiera, che offre un feedback decisamente "retrò", e dal display TFT RGB da 2,8 pollici a colori e retroilluminato, che assicura immagini nitide e fluide.

In sintesi, la Super Pocket TAITO Edition è una console realizzata su licenza ufficiale TAITO, progettata per offrire un ottimo feedback tattile e una grande durabilità. È ideale da portare ovunque, offrendo un'esperienza di gioco autentica per gli amanti dei classici arcade e l'atmosfera delle vecchie sale giochi. Con un prezzo di soli 49,99€, è sicuramente un acquisto che merita di essere considerato!

