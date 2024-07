Un set LEGO 12 in 1 in OMAGGIO per acquisti da 80€!

Non perdete l'occasione di ottenere in omaggio il set LEGO divertente creatività 12 in 1 sul sito, valido solo per gli ordini online fino al 14/07/2024 o fino a esaurimento scorte. Questa offerta esclusiva è disponibile per gli acquisti di almeno 80€ di sola merce LEGO per i LEGO Insiders. Il set, del valore commerciale di 19,99€, vi sarà regalato gratuitamente e include 12 diversi modelli per stimolare la vostra fantasia, tra cui un aereo, una piccola cabina e persino un leone. Un'opportunità imperdibile per i fan LEGO di ogni età, per portare a casa un tocco di creatività e divertimento. Ricordate, la promozione è valida fino ad esaurimento scorte, quindi affrettatevi a far parte di questa fantastica avventura LEGO!

Vedi offerta su LEGO

Offerte LEGO Store, perché approfittarne?

Per chi è alla ricerca di un regalo unico che inciti all’esplorazione e allo sviluppo della creatività, questo set LEGO 12 in 1 rappresenta una scelta eccellente. Consigliato per gli appassionati di età superiore agli 8 anni, questo kit offre la possibilità di costruire e ricreare una vasta gamma di modelli, che spaziano dall'aereo alla giostra, passando per animali e scenari marini. Non solo è adatto ai bambini ma anche agli adulti che desiderano rivelare il loro lato più giocoso e fantasioso.

L'offerta del set in omaggio è valida solo per gli ordini online su LEGO dall'8 luglio al 14 luglio o fino a esaurimento scorte. Il valore degli acquisti deve essere uguale o superiore al valore di 80€ della sola merce LEGO. Ciascuno dei modelli presenti nel set, che includono un aereo, una barca a vela, una piccola cabina e molto altro, è pensato per stimolare la creatività di grandi e piccini. Approfittate di questa promozione!

