Two Point Campus - Enrolment Edition per PS5 a soli 9€! WOW!

In cerca di un nuovo gioco per PS5? Scoprite la promozione imperdibile su Amazon su Two Point Campus - Enrolment Edition, un simulatore gestionale che vi permette di costruire e gestire il campus universitario dei vostri sogni. Dagli stessi creatori di Two Point Hospital, questo gioco promette di catturare sia la vostra immaginazione che il vostro spirito strategico, permettendovi di equipaggiare il campus con tutto ciò che serve per far studiare e divertire i vostri studenti. Non perdete l'occasione: adesso disponibile a soli 9,98€ anziché 39,99€, risparmiando ben il 75%.

Two Point Campus - Enrolment Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Two Point Campus è perfetto per gli amanti dei simulatori gestionali che desiderano immergersi in un mondo di gioco divertente e in costante evoluzione. Questo gioco è ideale per chi sogna di costruire e dirigere la propria università, con la possibilità di personalizzare ogni aspetto per creare un vero capolavoro dell'educazione. Grazie ai nuovi strumenti creativi messi a disposizione, potrete progettare il campus universitario perfetto, dotarlo delle migliori infrastrutture e assumere personale qualificato per garantire una formazione di qualità agli studenti.

Gli utenti possono costruire e controllare ogni aspetto del campus, dalla disposizione delle strutture agli eventi studenteschi, per garantire che ogni studente viva i migliori anni della sua vita. Inoltre, con il migliorato sistema di relazioni, si deve anche tenere traccia delle interazioni tra studenti. La versione Enrolment include contenuti esclusivi come la mappa del campus, il "Two Point" Bonus DLC pack, l'University Prospectus e un packaging unico.

Two Point Campus - Enrolment Edition per PS5 offre l'opportunità di immergersi in un mondo di gestione universitaria con una ricchezza di contenuti e strumenti creativi per personalizzare l'esperienza al massimo. Al prezzo di soli 9,98€, ridotto da 39,99€, questo gioco rappresenta un affare imperdibile per gli appassionati di simulatori gestionali e per chiunque desideri sfidarsi nella creazione e gestione di un'istituzione accademica di successo.

