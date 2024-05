Tunnelbear VPN: sconti fino al 67% e privacy online su illimitati dispositivi!

Oggi, TunnelBear VPN presenta offerte eccezionali su due dei suoi pacchetti: il piano annuale e quello biennale. Sebbene la pagina iniziale del sito mostri uno sconto del 58%, durante la fase di acquisto finale si può scoprire che il risparmio per il piano annuale arriva fino al 67%. Questo è un aspetto piuttosto insolito, poiché generalmente i maggiori sconti sono riservati agli abbonamenti di lunga durata. In termini di costi, ciò si traduce in un pagamento di soli $3,33 al mese per l'abbonamento annuale, mentre il piano biennale ha un costo di $4,17 al mese.

TunnelBear VPN, perché dovreste abbonarvi?

TunnelBear è rivolto a coloro che necessitano di un servizio VPN intuitivo e focalizzato sulla protezione della privacy degli utenti. Tra i piani di abbonamento, quello annuale risulta essere il più conveniente con l'attuale offerta, offrendo sconti maggiori rispetto al piano biennale. Questo lo rende una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra costo e durata senza impegnarsi per due anni.

Per gli utenti che danno priorità alla sicurezza e sono disposti a sottoscrivere un impegno più lungo, il piano biennale di TunnelBear rimane comunque una valida opzione. La decisione finale su quale piano scegliere dipenderà dalle esigenze e dalle circostanze personali di ciascun utente. Una delle caratteristiche distintive di TunnelBear è la sua politica di non registrazione dei dati, fondamentale per garantire l'anonimato degli utenti su internet.

Con server in 47 nazioni, TunnelBear facilita l'elusione delle restrizioni geografiche, permettendo l'accesso a contenuti da tutto il mondo. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzare lo stesso account per connettere un numero illimitato di dispositivi, una funzione particolarmente utile per famiglie o team che necessitano di proteggere diversi dispositivi contemporaneamente.

Vi esortiamo a visitare la pagina di TunnelBear per esplorare tutte le funzionalità offerte e cogliere questa occasione imperdibile. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate quotidianamente le migliori promozioni disponibili online, nella sezione dedicata.

