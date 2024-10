TunnelBear: la VPN più facile da usare ora è ancora più conveniente! -67%

Se state pensando di cambiare il vostro provider di VPN o desiderate risparmiare sul rinnovo del vostro abbonamento attuale, l'offerta di TunnelBear è perfetta per voi. Grazie a uno sconto del 67% sul piano annuale, potete usufruire di una delle soluzioni più sicure e semplici da usare per soli 3€ al mese. Si tratta di una delle migliori offerte disponibili, ideale per chi cerca una protezione online solida e affidabile senza spendere troppo. Il piano biennale è scontato del 58%, ma il vero affare è sul piano annuale, che garantisce il massimo risparmio!

TunnelBear VPN, perché dovreste abbonarvi?

TunnelBear utilizza una crittografia AES-256, uno standard di livello militare che protegge efficacemente i vostri dati personali. Inoltre, la sua rigida politica di no-log assicura che nessuna informazione relativa alla vostra attività online venga registrata, rendendola una scelta ideale per chi desidera tutelare la propria privacy. Un'ulteriore caratteristica è la funzione GhostBear, che permette di aggirare blocchi e censure, rendendo il traffico VPN praticamente invisibile. Con prestazioni solide e velocità elevate, TunnelBear si rivela perfetto per lo streaming, la navigazione e l'uso su dispositivi mobili, garantendo connessioni stabili e sicure.

TunnelBear è un'ottima scelta per chi cerca un servizio VPN economico e facile da usare, ma senza compromettere la sicurezza. Se vivete in paesi con restrizioni su internet o semplicemente desiderate proteggere la vostra attività online, questa VPN rappresenta una delle opzioni migliori, grazie alla sua semplicità e affidabilità.

Vi esortiamo a visitare la pagina di TunnelBear per esplorare tutte le funzionalità offerte e cogliere questa occasione imperdibile. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate quotidianamente le migliori promozioni disponibili online, nella sezione dedicata.

